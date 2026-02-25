Flamengo vs. Lanús: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido de vuelta de la Recopa Sudamericana?

Flamengo vs. Lanús se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en un partido válido por la vuelta de la Recopa Sudamericana 2026.

La tienda de Flamengo, vigente campeón brasilero y de la Libertadores pero presionado por un mal comienzo de temporada, disputa el certamen ante un Lanús tranquilo, ya que le basta con el empate tras haberse impuesto por 1-0 en el partido de ida en Argentina.

El conjunto de Río de Janeiro está obligado a vencer por al menos dos goles de diferencia en el partido de vuelta para alzar su primer título esta temporada, tras los cuatro logrados el año pasado, mientras que el vigente campeón de la Copa Sudamericana puede hacer historia con un empate en el Maracaná.

En caso de una victoria de los locales por un solo gol de diferencia, los penales decidirán al vencedor del duelo anual entre el campeón de la Libertadores y al campeón de la Sudamericana. Flamengo va con todo y el club argentino sueña.



¿Cómo llegan Flamengo y Lanús a la vuelta de la Recopa Sudamericana?

El 'Mengao' viene de golear 3-0 a Madureira por el Campeonato Carioca, en tanto que el 'granate' llega de no tener acción tras lo que la ida en territorio argentino.

¿Cuándo y dónde juegan Flamengo y Lanús en vivo por la ida de la Recopa Sudamericana 2026?

El partido está programado para el jueves 26 de febrero en el Estadio Maracaná. El recinto tiene una capacidad para 78,838 espectadores.

¿A qué hora juegan Flamengo vs Lanús en vivo por la ida de la Recopa Sudamericana?

En Perú , el partido Flamengo vs Lanús comienza a las 7:30 p.m.



, el partido Flamengo vs Lanús comienza a las 7:30 p.m. En Colombia, el partido Flamengo vs Lanús comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Flamengo vs Lanús comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido Flamengo vs Lanús comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Flamengo vs Lanús comienza a las 8:30 p.m.

En Chile, el partido Flamengo vs Lanús comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Flamengo vs Lanús comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Flamengo vs Lanús comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina , el partido Flamengo vs Lanús comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Flamengo vs Lanús comienza a las 9:30 p.m. En Brasil, el partido Flamengo vs Lanús comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Flamengo vs Lanús en vivo por TV y streaming?

El partido de Flamengo contra Lanús será transmitido vía ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Flamengo vs Lanús: alineaciones posibles

Flamengo: Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Everton 'Cebolinha'.



Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo

(Con información de EFE)