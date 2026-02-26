Últimas Noticias
Emotiva despedida: la ovación del Monumental a Marcelo Gallardo en su último partido con River Plate

Marcelo Gallardo es ídolo en River Plate.
Marcelo Gallardo es ídolo en River Plate. | Fuente: River Plate - EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Tras anunciar la decisión de dejar su cargo como técnico de River, Marcelo Gallardo recibió el cariño de los más de 90 mil espectadores que colmaron el Estadio Monumental.

Miles de fanáticos de River Plate se congregaron en el estadio Monumental de Buenos Aires para despedir con cariño al entrenador Marcelo Gallardo que, ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura de Argentina, dirigió su último partido tras anunciar su renuncia por una racha de malos resultados.

Tras anunciar el lunes la decisión de dejar su cargo como técnico de River, Marcelo Gallardo recibió este jueves el cariño de los más de 90 mil espectadores que colmaron el Estadio ‘Monumental’.

Con goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y el juvenil Joaquín Freitas, River le puso punto final a una serie de tres derrotas consecutivas ante un rival que había llegado al transitorio empate con un gol de Mauro Méndez al final del primer tiempo.

“Muñeco, Muñeco”, “Gallardo es de River y de River no se va” y “Muchas Gracias Muñeco” fueron algunos de los cánticos que acompañaron este momento y que se volvieron a repetir cuando ingresó el equipo para disputar el primer tiempo.

Al finalizar el partido, Gallardo saludó a todo su cuerpo técnico y luego fue a la mitad de la cancha para recibir los últimos aplausos y con el “Muñeco, Muñeco” se fue por el túnel por última vez en este ciclo.

