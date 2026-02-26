Últimas Noticias
Andrés Wiese rechaza versiones falsas sobre su supuesto fallecimiento: "¿Me están matando?"

Andrés Wiese mostró su molestia por las falsas versiones sobre su fallecimiento.
Andrés Wiese mostró su molestia por las falsas versiones sobre su fallecimiento. | Fuente: Instagram (andreswiese_r)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El exactor de 'Al fondo hay sitio' compartió una publicación donde aseguraron su deceso a los 43 años. "¿En serio?", escribió Andrés Wiese mostrando su indignación.

Andrés Wiese tuvo un momento inesperado al enterarse de su supuesto 'fallecimiento'. El exactor de Nicolás de las Casas en la serie Al fondo hay sitio usó sus redes sociales para compartir un video donde aseguraban que había muerto. Sin embargo, este lo negó mostrando su sorpresa.

Fue en su cuenta de Instagram, donde una cuenta compartió su imagen con un lazo negro con el mensaje: "El Perú llora tu partida". La imagen se volvió viral causando una gran confusión entre los seguidores del actor. No obstante, el también modelo señaló: "¿En serio?" con un emoji de cara fastidiada deslizando su negativa ante el post.

Por otro lado, Wiese también mostró la captura de una breve conversación que tuvo con una usuaria, quien mostró su alivio al enterarse que Andrés estaba con vida y no había muerto.

"'Ricolás', tuve que venir acá a verificar que estás vivo. Mi mamá ya estaba llorando por las lluvias falsas de TikTok. Le mostré esto y dejó de llorar", escribió la internauta. Ante esto, el también empresario sostuvo: "¿Me están matando?".

Es así como Andrés Wiese despejó las dudas de un presunto fallecimiento dejando claro que continúa haciendo sus actividades como actor y personalidad de televisión y cine.

Andrés Wiese y Nataniel Sánchez se reencontraron y emocionaron a fans de ‘Al fondo hay sitio’.
Andrés Wiese y Nataniel Sánchez se reencontraron y emocionaron a fans de ‘Al fondo hay sitio’. | Fuente: Instagram (andreswiese_r)

Andrés Wiese fue dado de alta y celebró tricampeonato de la ‘U’

Meses atrás, Andrés Wiese reapareció en redes sociales tras haber sido hospitalizado de emergencia debido a una apendicitis aguda y diverticulitis, diagnóstico que lo llevó a ser sometido a una cirugía.

Luego de varios días internado, el artista compartió con sus seguidores, el último 9 de noviembre, la buena noticia de que ya fue dado de alta y se encuentra en proceso de recuperación.

En una publicación acompañada de fotos donde luce la camiseta de Universitario de Deportes, Wiese expresó su gratitud y alegría tanto por su mejoría como por el reciente tricampeonato del equipo crema.

"Me dieron de alta después de estar internado unos días en la clínica por una operación inesperada y de emergencia. Me voy a casa sin apéndice, con diverticulitis y aún un poco adolorido (…) pero contento por el segundo tricampeonato de nuestra historia. Ahora toca cuidarse más (y mejor) para poder seguir celebrando más copas y por muchos años más (...) Y Dale U toda la vida”, escribió el actor.

Andrés Wiese reveló los motivos de su salida de Al fondo hay sitio

Andrés Wiese habló sobre su salida de Al fondo hay sitio, popular serie peruana donde interpretó a Nicolás de las Casas entre el 2009 y 2016. Fue durante su participación en el podcast La lengua que Wiese explicó que no quería que el mencionado programa sea su "único universo".

"Hay gente que decidió volver a la serie, están felices y vivirán haciéndola por el resto de su vida, a mí me sirvió para darme cuenta de que había otras cosas. Tenía claro de que no quería que fuera mi único universo", declaró en setiembre de 2024.

Por otra parte, reconoció que el ritmo de trabajo era intenso, lo que le dificultaba disfrutar de su vida personal. "No estaba enjaulado ni preso, pero no había esta libertad de decir: 'oye, la próxima semana vamos a almorzar', porque recién un día antes me enteraba cómo era mi día de grabación", comentó.

Andrés Wiese compartió en redes sociales publicaciones falsas sobre su deceso.

Andrés Wiese compartió en redes sociales publicaciones falsas sobre su deceso.Fuente: Instagram (andreswiese_r)

