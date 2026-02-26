Andrés Wiese rechaza versiones falsas sobre su supuesto fallecimiento: "¿Me están matando?"

Andrés Wiese tuvo un momento inesperado al enterarse de su supuesto 'fallecimiento'. El exactor de Nicolás de las Casas en la serie Al fondo hay sitio usó sus redes sociales para compartir un video donde aseguraban que había muerto. Sin embargo, este lo negó mostrando su sorpresa.

Fue en su cuenta de Instagram, donde una cuenta compartió su imagen con un lazo negro con el mensaje: "El Perú llora tu partida". La imagen se volvió viral causando una gran confusión entre los seguidores del actor. No obstante, el también modelo señaló: "¿En serio?" con un emoji de cara fastidiada deslizando su negativa ante el post.

Por otro lado, Wiese también mostró la captura de una breve conversación que tuvo con una usuaria, quien mostró su alivio al enterarse que Andrés estaba con vida y no había muerto.

"'Ricolás', tuve que venir acá a verificar que estás vivo. Mi mamá ya estaba llorando por las lluvias falsas de TikTok. Le mostré esto y dejó de llorar", escribió la internauta. Ante esto, el también empresario sostuvo: "¿Me están matando?".

Es así como Andrés Wiese despejó las dudas de un presunto fallecimiento dejando claro que continúa haciendo sus actividades como actor y personalidad de televisión y cine.