Champions League: Juventus y Borussia Dortmund se miden por la fecha 1

Palpitamos la previa del choque entre Juventus y Borussia Dortmund. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Juventus ejercerá mañana la localía ante Borussia Dortmund, desde las 14:00 horas y en el marco de la fecha 1 de la Champions.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 2 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League 2014 - 2015, y fue Juventus quien ganó 0 a 3.

Horario Juventus y Borussia Dortmund, según país