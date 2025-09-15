Champions League: Juventus y Borussia Dortmund se miden por la fecha 1

Palpitamos la previa del choque entre Juventus y Borussia Dortmund. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.
Juventus ejercerá mañana la localía ante Borussia Dortmund, desde las 14:00 horas y en el marco de la fecha 1 de la Champions.
En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 2 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League 2014 - 2015, y fue Juventus quien ganó 0 a 3.
Horario Juventus y Borussia Dortmund, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas