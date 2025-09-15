Últimas Noticias
Champions League: Se enfrentan Benfica y Qarabag por la fecha 1

Se enfrentan Benfica y Qarabag por la fecha 1
Se enfrentan Benfica y Qarabag por la fecha 1
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Benfica vs Qarabag, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:00 horas en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la fecha 1 de la Champions, Benfica y Qarabag se enfrentan mañana desde las 14:00 horas en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica.

Horario Benfica y Qarabag, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Tags
Benfica Qarabag Champions League

