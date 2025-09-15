Champions League: Se enfrentan Benfica y Qarabag por la fecha 1

En la previa de Benfica vs Qarabag, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:00 horas en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica.
Por la fecha 1 de la Champions, Benfica y Qarabag se enfrentan mañana desde las 14:00 horas en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica.
Horario Benfica y Qarabag, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas