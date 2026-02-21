Liga de Francia: Auxerre se enfrenta ante la visita Stade Rennes por la fecha 23

Auxerre y Stade Rennes se enfrentan en el estadio L'Abbé-Deschamps, con el arbitraje de Gael Angoula. El duelo se jugará el domingo 22 de febrero desde las 09:00 horas.
El juego entre Auxerre y Stade Rennes se disputará el próximo domingo 22 de febrero por la fecha 23 de la Ligue 1, a partir de las 09:00 horas en el estadio L'Abbé-Deschamps.
Así llegan Auxerre y Stade Rennes
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1
Auxerre ganó por 3-1 el juego pasado ante Metz. En los últimos 4 partidos disputados perdió 2 encuentros y empató 2. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 3.
Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1
En la jornada anterior, Stade Rennes derrotó 3-1 a PSG. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 11 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y finalizó en un empate 2-2.
El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 17 puntos (4 PG - 5 PE - 13 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (9 PG - 7 PE - 6 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Gael Angoula.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|52
|22
|17
|1
|4
|25
|2
|PSG
|51
|22
|16
|3
|3
|30
|3
|Olympique Lyon
|45
|22
|14
|3
|5
|16
|6
|Stade Rennes
|34
|22
|9
|7
|6
|-1
|16
|Auxerre
|17
|22
|4
|5
|13
|-13
Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 24: vs Lorient: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs RC Strasbourg: 7 de marzo - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 24: vs Toulouse: 28 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Nice: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
Horario Auxerre y Stade Rennes, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas