Liga de Francia: Auxerre se enfrenta ante la visita Stade Rennes por la fecha 23

Auxerre y Stade Rennes se enfrentan en el estadio L'Abbé-Deschamps, con el arbitraje de Gael Angoula. El duelo se jugará el domingo 22 de febrero desde las 09:00 horas.

El juego entre Auxerre y Stade Rennes se disputará el próximo domingo 22 de febrero por la fecha 23 de la Ligue 1, a partir de las 09:00 horas en el estadio L'Abbé-Deschamps.

Así llegan Auxerre y Stade Rennes

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre ganó por 3-1 el juego pasado ante Metz. En los últimos 4 partidos disputados perdió 2 encuentros y empató 2. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 3.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Stade Rennes derrotó 3-1 a PSG. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 11 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 17 puntos (4 PG - 5 PE - 13 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (9 PG - 7 PE - 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Gael Angoula.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Lens5222171425
2PSG5122163330
3Olympique Lyon4522143516
6Stade Rennes3422976-1
16Auxerre17224513-13

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 24: vs Lorient: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs RC Strasbourg: 7 de marzo - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 24: vs Toulouse: 28 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Nice: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
Horario Auxerre y Stade Rennes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas
