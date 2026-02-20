Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Rayo Vallecano intentará cortar la racha positiva de Betis

Palpitamos la previa del choque entre Betis y Rayo Vallecano. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

El cotejo entre Betis y Rayo Vallecano, por la fecha 25 de la Liga, se jugará el próximo sábado 21 de febrero, a partir de las 10:15 horas, en el estadio Benito Villamarín.

Así llegan Betis y Rayo Vallecano

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis logró un triunfo por 2-1 ante Mallorca. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano llega con ventaja tras derrotar a Atlético de Madrid con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 3 veces y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 9.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 41 puntos (11 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 7 PE - 10 PP).

En la siguiente jornada llegará el Derbi de Sevilla, el partido que esperan los fanáticos de Betis y Sevilla. Los eternos rivales se verán las caras el 1 de marzo, a partir de las 14:30 (hora Argentina), en el estadio Benito Villamarín.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid6024193234
2Barcelona5824191439
3Villarreal4824153619
5Betis4124118510
17Rayo Vallecano25236710-9

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 26: vs Sevilla: 1 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Getafe: 7 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Celta: 15 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 26: vs Athletic Bilbao: 28 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Real Oviedo: 4 de marzo - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Sevilla: 8 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Levante: 16 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Rayo Vallecano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas
