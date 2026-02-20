Premier League: Brentford se enfrenta ante la visita Brighton and Hove por la fecha 27

Brentford y Brighton and Hove se enfrentan en el Gtech Community Stadium, con el arbitraje de Jarred Gillett. El duelo se jugará el sábado 21 de febrero desde las 10:00 horas.

El juego entre Brentford y Brighton and Hove se disputará el próximo sábado 21 de febrero por la fecha 27 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el Gtech Community Stadium.

Así llegan Brentford y Brighton and Hove

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Brentford se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Arsenal. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove cayó 0 a 1 ante Aston Villa. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 3 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brighton and Hove lo ganó por 2 a 1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 40 puntos (12 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 31 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (7 PG - 10 PE - 9 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jarred Gillett.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 58 27 17 7 3 32 2 Manchester City 53 26 16 5 5 30 3 Aston Villa 50 26 15 5 6 10 7 Brentford 40 26 12 4 10 5 14 Brighton and Hove 31 26 7 10 9 0

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 28: vs Burnley: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Bournemouth: 3 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Wolverhampton: 16 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Leeds United: 21 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 28: vs Nottingham Forest: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Arsenal: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Sunderland: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Liverpool: 21 de marzo - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Horario Brentford y Brighton and Hove, según país