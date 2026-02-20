Premier League: Leeds United se enfrentará a Aston Villa por la fecha 27

Aston Villa y Leeds United se miden en el estadio Villa Park el sábado 21 de febrero a las 10:00 horas y Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.

Así llegan Aston Villa y Leeds United

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de ganar en su encuentro anterior a Brighton and Hove con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Leeds United finalizó con un empate 2-2 ante Chelsea. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 8 tantos.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el tercer puesto con 50 puntos (15 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 30 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (7 PG - 9 PE - 10 PP).

El encuentro será supervisado por Michael Oliver, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 58 27 17 7 3 32 2 Manchester City 53 26 16 5 5 30 3 Aston Villa 50 26 15 5 6 10 4 Manchester United 45 26 12 9 5 10 15 Leeds United 30 26 7 9 10 -9

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 28: vs Wolverhampton: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Chelsea: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Manchester United: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs West Ham United: 22 de marzo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 28: vs Manchester City: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Sunderland: 3 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Crystal Palace: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Brentford: 21 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

