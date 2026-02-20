Liga de Francia: Lens, con la misión de ganar para seguir en la cima

Todos los detalles de la previa del partido entre Lens y Mónaco, que se jugará el sábado 21 de febrero desde las 11:00 horas en el estadio Stade Bollaert-Delelis. Dirige Willy Delajod.

Mónaco y Lens se enfrentarán en el estadio Stade Bollaert-Delelis el próximo sábado 21 de febrero desde las 11:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 23 de la Ligue 1.

Así llegan Lens y Mónaco

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens venció por 5-0 a Paris FC. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 11 veces.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco viene de un triunfo 3 a 1 frente a Nantes. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 8 goles y le metieron 4 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 8 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lens se llevó la victoria por 1 a 4.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 52 puntos (17 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 31 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (9 PG - 4 PE - 9 PP).

Willy Delajod fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 52 22 17 1 4 25 2 PSG 51 22 16 3 3 30 3 Olympique Lyon 45 22 14 3 5 16 4 Olympique de Marsella 40 22 12 4 6 19 8 Mónaco 31 22 9 4 9 1

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 24: vs RC Strasbourg: 27 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Metz: 8 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 24: vs Angers: 28 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs PSG: 6 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Horario Lens y Mónaco, según país