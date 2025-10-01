Europa League: Viktoria Plzen recibirá a Malmö por la fecha 2

Te contamos la previa del duelo Viktoria Plzen vs Malmö, que se enfrentarán en el estadio Struncovy Sady Stadion mañana a las 11:45 horas. Enea Jorgji será el árbitro del partido.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Viktoria Plzen y Malmö se medirán mañana a las 11:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 2 de la Europa League y se disputará en el estadio Struncovy Sady Stadion.

Así llegan Viktoria Plzen y Malmö

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Arena Nacional.

Últimos resultados de Viktoria Plzen en partidos de la Europa League

Viktoria Plzen consiguió sólo un punto en su último partido frente a Ferencváros, tras igualar 1-1.

Últimos resultados de Malmö en partidos de la Europa League

Malmö viene de caer en su estadio ante Ludogorets por 1 a 2.

El árbitro designado para el encuentro es Enea Jorgji.

Horario Viktoria Plzen y Malmö, según país