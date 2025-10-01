Europa League: Viktoria Plzen recibirá a Malmö por la fecha 2

Te contamos la previa del duelo Viktoria Plzen vs Malmö, que se enfrentarán en el estadio Struncovy Sady Stadion mañana a las 11:45 horas. Enea Jorgji será el árbitro del partido.
Viktoria Plzen y Malmö se medirán mañana a las 11:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 2 de la Europa League y se disputará en el estadio Struncovy Sady Stadion.
Así llegan Viktoria Plzen y Malmö
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Arena Nacional.
Últimos resultados de Viktoria Plzen en partidos de la Europa League
Viktoria Plzen consiguió sólo un punto en su último partido frente a Ferencváros, tras igualar 1-1.
Últimos resultados de Malmö en partidos de la Europa League
Malmö viene de caer en su estadio ante Ludogorets por 1 a 2.
El árbitro designado para el encuentro es Enea Jorgji.
Horario Viktoria Plzen y Malmö, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas