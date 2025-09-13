Liga de Francia: Stade Rennes recibe a Olympique Lyon por el último partido de la Fecha 4

Palpitamos la previa del choque entre Stade Rennes y Olympique Lyon. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Ruddy Buquet.

El cotejo entre Stade Rennes y Olympique Lyon, por la fecha 4 de la Ligue 1, se jugará el próximo domingo 14 de septiembre, a partir de las 13:45 horas, en el estadio Roazhon Park.

Así llegan Stade Rennes y Olympique Lyon

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes viene de un resultado igualado, 1-1, ante Angers. Posee un historial reciente de 1 victoria y 1 derrota en los últimos 2 partidos disputados, sumando 2 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon llega con ventaja tras derrotar a Olympique de Marsella con un marcador 1 a 0. En los últimos 2 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 5 goles marcados y ha logrado mantener su valla invicta.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y fue Olympique Lyon quien ganó 4 a 1.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (3 PG).

Ruddy Buquet es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 9 3 3 0 0 5 2 Olympique Lyon 9 3 3 0 0 5 3 Lille 7 3 2 1 0 7 4 Mónaco 6 3 2 0 1 2 9 Stade Rennes 4 3 1 1 1 -3

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Nantes: 20 de septiembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Lens: 28 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Le Havre AC: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Auxerre: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Nice: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Angers: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Lille: 28 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Toulouse: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Nice: 18 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs RC Strasbourg: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Stade Rennes y Olympique Lyon, según país