Liga de Francia: Stade Rennes recibe a Olympique Lyon por el último partido de la Fecha 4

Palpitamos la previa del choque entre Stade Rennes y Olympique Lyon. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Ruddy Buquet.
El cotejo entre Stade Rennes y Olympique Lyon, por la fecha 4 de la Ligue 1, se jugará el próximo domingo 14 de septiembre, a partir de las 13:45 horas, en el estadio Roazhon Park.
Así llegan Stade Rennes y Olympique Lyon
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1
Stade Rennes viene de un resultado igualado, 1-1, ante Angers. Posee un historial reciente de 1 victoria y 1 derrota en los últimos 2 partidos disputados, sumando 2 goles a favor y habiendo recibido 5.
Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1
Olympique Lyon llega con ventaja tras derrotar a Olympique de Marsella con un marcador 1 a 0. En los últimos 2 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 5 goles marcados y ha logrado mantener su valla invicta.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y fue Olympique Lyon quien ganó 4 a 1.
El local está en el noveno puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (3 PG).
Ruddy Buquet es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Olympique Lyon
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|3
|Lille
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|4
|Mónaco
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|9
|Stade Rennes
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 5: vs Nantes: 20 de septiembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Lens: 28 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Le Havre AC: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Auxerre: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Nice: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 5: vs Angers: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Lille: 28 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Toulouse: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Nice: 18 de octubre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs RC Strasbourg: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Stade Rennes y Olympique Lyon, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas