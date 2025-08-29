Liga de Francia: Por la fecha 3 se enfrentarán Lorient y Lille

Todos los detalles de la previa del partido entre Lorient y Lille, que se jugará el sábado 30 de agosto desde las 10:00 horas en el estadio Stade du Moustoir. Dirige Romain Lissorgue.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lille y Lorient se enfrentarán en el estadio Stade du Moustoir el próximo sábado 30 de agosto desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Ligue 1.

Así llegan Lorient y Lille

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient venció por 4-0 a Stade Rennes.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille viene de un triunfo 1 a 0 frente a Mónaco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de enero, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y Lille se llevó la victoria por 3 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (1 PG - 1 PE).

Romain Lissorgue fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique Lyon 6 2 2 0 0 4 2 Toulouse 6 2 2 0 0 3 3 PSG 6 2 2 0 0 2 5 Lille 4 2 1 1 0 1 6 Lorient 3 2 1 0 1 3

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Horario Lorient y Lille, según país