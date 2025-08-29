Liga de Francia: Nantes y Auxerre se miden por la fecha 3

Palpitamos la previa del choque entre Nantes y Auxerre. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Stephanie Frappart.

El cotejo entre Nantes y Auxerre, por la fecha 3 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 12:00 horas, en el estadio el Stade de la Beaujoire.

Así llegan Nantes y Auxerre

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes quiere recuperar tras sufrir una derrota contra RC Strasbourg por un resultado de 0 a 1.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre viene de caer derrotado 1 a 3 ante Nice.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el décimo quinto puesto y aún no tiene puntos (2 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

Stephanie Frappart es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique Lyon 6 2 2 0 0 4 2 Toulouse 6 2 2 0 0 3 3 PSG 6 2 2 0 0 2 12 Auxerre 3 2 1 0 1 -1 15 Nantes 0 2 0 0 2 -2

