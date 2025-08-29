Liga de Francia: Por la fecha 3, Toulouse recibirá a PSG

Toda la previa del duelo entre Toulouse y PSG. El partido se jugará en el Stadium de Toulouse el sábado 30 de agosto a las 14:05 horas. Será arbitrado por Eric Wattellier.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El duelo entre Toulouse y PSG correspondiente a la fecha 3 se disputará en el Stadium de Toulouse desde las 14:05 horas, el sábado 30 de agosto.

Así llegan Toulouse y PSG

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse venció 2-0 a Stade Brestois en su encuentro anterior.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG venció en casa a Angers por 1 a 0.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 15 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminó con un marcador 0-1 a favor de PSG.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 6 puntos (2 PG), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (2 PG).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Eric Wattellier.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique Lyon 6 2 2 0 0 4 2 Toulouse 6 2 2 0 0 3 3 PSG 6 2 2 0 0 2 4 RC Strasbourg 6 2 2 0 0 2 5 Lille 4 2 1 1 0 1

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Horario Toulouse y PSG, según país