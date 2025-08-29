Liga de Francia: Por la fecha 3, Toulouse recibirá a PSG

Últimas Noticias
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

Por la fecha 3, Toulouse recibirá a PSG
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre Toulouse y PSG. El partido se jugará en el Stadium de Toulouse el sábado 30 de agosto a las 14:05 horas. Será arbitrado por Eric Wattellier.

El duelo entre Toulouse y PSG correspondiente a la fecha 3 se disputará en el Stadium de Toulouse desde las 14:05 horas, el sábado 30 de agosto.

Así llegan Toulouse y PSG

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse venció 2-0 a Stade Brestois en su encuentro anterior.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG venció en casa a Angers por 1 a 0.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 15 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminó con un marcador 0-1 a favor de PSG.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 6 puntos (2 PG), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (2 PG).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Eric Wattellier.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Olympique Lyon622004
2Toulouse622003
3PSG622002
4RC Strasbourg622002
5Lille421101

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 4: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 4: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
Horario Toulouse y PSG, según país
  • Argentina: 16:05 horas
  • Colombia y Perú: 14:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:05 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:05 horas

