Serie A: Por el último encuentro de la fecha 2, Lazio se enfrenta ante Hellas Verona

Por el último encuentro de la fecha 2, Lazio se enfrenta ante Hellas Verona
Toda la previa del duelo entre Lazio y Hellas Verona. El partido se jugará en el estadio Stadio Olimpico mañana a las 13:45 horas. Será arbitrado por Valerio Crezzini.

Desde las 13:45 horas, Lazio y Hellas Verona se enfrentan mañana por la fecha 2 de la Serie A en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Lazio y Hellas Verona

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Como 1907.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Hellas Verona igualó 1-1 el juego frente a Udinese..

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Lazio.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto sin puntos hasta el momento (1 PP), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el décimo primer lugar en el torneo (1 PE).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Valerio Crezzini.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Cremonese622002
2Inter311005
3Como 1907311002
11Hellas Verona110100
17Lazio01001-2

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 3: vs Sassuolo: 14 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 3: vs Cremonese: 15 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
Horario Lazio y Hellas Verona, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

