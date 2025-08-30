Últimas Noticias
Serie A: Inter y Udinese se encuentran en la fecha 2

Inter y Udinese se encuentran en la fecha 2
Inter y Udinese se encuentran en la fecha 2
Todo lo que tienes que saber en la previa de Inter vs Udinese. El duelo, a disputarse en el estadio San Siro mañana, comenzará a las 13:45 horas y será dirigido por Matteo Marchetti.

Inter y Udinese se enfrentan mañana, a partir de las 13:45 horas, en el estadio San Siro. El partido corresponde a la fecha 2 de la Serie A.

Así llegan Inter y Udinese

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter sacó un triunfo frente a Torino, con un marcador 5-0.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Udinese logró empatar 1-1 ante Hellas Verona..

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 30 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Inter fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el segundo puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (1 PE).

La siguiente fecha será una de las más atractivas para Inter, ya que se cruzará con Juventus en el "Derby d'Italia". Los eternos rivales se verán las caras el 13 de septiembre, a partir de las 13:00 (hora Argentina), en el estadio Allianz Stadium.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Matteo Marchetti.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Cremonese622002
2Inter311005
3Como 1907311002
4Juventus311002
13Udinese110100

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 3: vs Juventus: 13 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 3: vs Pisa: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Horario Inter y Udinese, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

Inter Udinese Serie A

