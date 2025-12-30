La crisis llegó a Brasil: Fortaleza anunció el cese de actividades de su equipo femenino

Fortaleza, finalista de la Copa Sudamericana de 2023 y que este año descendió a la segunda división en Brasil, anunció el fin de su equipo femenino por falta de presupuesto, según alegó el club.



"Con responsabilidad, transparencia y respeto hacia todos los profesionales involucrados, comunicamos que Fortaleza no dará continuidad al proyecto de fútbol femenino en el 2026", afirmó en una nota.



De esta manera, Fortaleza quedará automáticamente suspendido por dos años de cualquier competición organizada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Decisión con nombre propio

El cierre del plantel femenino se produjo un día después de anunciar la llegada de su nuevo CEO, Pedro Martins, licenciado en Administración de Empresas y con un máster en Industria del Fútbol por la Universidad de Liverpool.



El Tricolor de Acero destacó que realizó "todos los esfuerzos posibles para mantener la modalidad", pero fue imposible, dijo, por "el actual escenario de restricción presupuestaria, la ausencia de recursos específicos y la incapacidad financiera" de la entidad.



"Se trata de una decisión sumamente difícil, que reconoce la importancia del fútbol femenino, el esfuerzo de los profesionales involucrados y la historia construida hasta aquí", añadió.