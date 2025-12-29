Filipe Luis continúa en Flamengo: renovó contrato hasta 2027 luego de ganar la Copa Libertadores

Flamengo anunció este lunes la continuidad del entrenador brasilero Filipe Luis frente al club de Río de Janeiro por dos años más, tras una extensa negociación en la que el técnico reclamaba un aumento salarial para él y su equipo técnico.

En poco más de un año frente al conjunto carioca el exjugador del Atlético de Madrid logró que Flamengo conquistara cinco títulos, entre los cuales la Copa Libertadores y el Campeonato Brasilero.

"El resultado positivo solo fue posible porque hubo, de ambas partes, un deseo genuino de que el proyecto continuara", afirmó José Boto, director ejecutivo de fútbol del club, citado en un comunicado sobre la continuidad de Filipe Luis.

A los 40 años, el director técnico brasilero también consiguió que el conjunto de Río se coronara campeón de la Copa de Brasil, la Supercopa y el Campeonato Carioca.

Flamenguista desde la infancia, el técnico comenzó como jugador en el club y ahora frente al equipo lidera uno de los períodos más exitosos de la historia del conjunto carioca.

El exlateral Filipe Luis, que también defendió al Deportivo La Coruña y al Chelsea, asumió el comando del equipo profesional del Flamengo en septiembre de 2024 tras la salida del exseleccionador Tite.

Aunque en el comunicado, en el 'Mengao' no se mencionaron los montos del contrato, medios locales aseguran que el entrenador recibirá junto con su equipo técnico 4 millones de euros líquidos por temporada, una cifra menor a la requerida inicialmente por técnico.

Tras ganar su primera Copa Libertadores como DT de Flamengo a fines de noviembre, Filipe Luis dio cuenta de por qué cree que se da la supremacía brasilera en los últimos años.

"Yo lo veo mucho eso al poder económico. No tengo ninguna duda. Mejores jugadores, más posibilidades de disputar los títulos. En Brasil hay clubes con poder económico muy grande, a nivel de Europa. Nuestro caso es eso. Tenemos jugadores que contaban con ofertas de más dinero para equipos europeos y el club logró cubrir eso", sostuvo en conferencia de prensa.