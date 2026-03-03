Todo listo: así se jugará la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima arranca esta temporada con el principal objetivo de alcanzar del tricampeonato nacional. Sin embargo, las íntimas tendrán más de un rival, especialmente Universitario de Deportes, en la busca de un nuevo título en la Liga Femenina 2026.

A través de sus redes sociales, la organización de la liga femenina dio a conocer la programación de la primera jornada. El Sporting Cristal vs. Melgar será el primer partido a jugarse el sábado, 14 de marzo, en las instalaciones de La Florida, en el Rímac.

El mismo sábado, Universitario viajará de visitante ante Mannucci en la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO).

Por su parte, Alianza debutará cuando enfrente a FC Killas el domingo 15 de marzo en el estadio Hugo Sotil (Villa El Salvador).

Así se jugará la primera fecha de la Liga Femenina:

Sábado 14 de marzo:

10:00 am. Sporting Cristal vs. FBC Melgar

1:00 pm. C. Mannucci vs. Universitario

3:30 pm. Biavo FC vs. CD Yanapuma

Domingo 15 de marzo:

11:00 am. A. Andahuaylas vs. Flamengo FBC



1:15 pm. UNSAAC vs. Def. Ilucán



3:30 pm. Alianza Lima vs. FC Killas