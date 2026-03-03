Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Todo listo: así se jugará la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Liga Femenina del fútbol peruano tiene a Alianza Lima como bicampeón.
Liga Femenina del fútbol peruano tiene a Alianza Lima como bicampeón. | Fuente: Liga Femenina
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

La Liga Femenina, en su temporada 2026, dará inicio el sábado 14 de marzo.

Alianza Lima arranca esta temporada con el principal objetivo de alcanzar del tricampeonato nacional. Sin embargo, las íntimas tendrán más de un rival, especialmente Universitario de Deportes, en la busca de un nuevo título en la Liga Femenina 2026.

A través de sus redes sociales, la organización de la liga femenina dio a conocer la programación de la primera jornada. El Sporting Cristal vs. Melgar será el primer partido a jugarse el sábado, 14 de marzo, en las instalaciones de La Florida, en el Rímac.

El mismo sábado, Universitario viajará de visitante ante Mannucci en la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO).

Por su parte, Alianza debutará cuando enfrente a FC Killas el domingo 15 de marzo en el estadio Hugo Sotil (Villa El Salvador).

Así se jugará la primera fecha de la Liga Femenina:

Sábado 14 de marzo:

10:00 am. Sporting Cristal vs. FBC Melgar

1:00 pm. C. Mannucci vs. Universitario

3:30 pm. Biavo FC vs. CD Yanapuma

Domingo 15 de marzo:

11:00 am. A. Andahuaylas vs. Flamengo FBC

1:15 pm. UNSAAC vs. Def. Ilucán

3:30 pm. Alianza Lima vs. FC Killas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Alianza Lima Universitario de Deportes Sporting Cristal Liga Femenina 2026

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Fútbol

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA