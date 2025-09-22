Pamela López descarta que sus hijos conozcan a Pamela Franco pese a conciliación con Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López descarta que sus hijos puedan conocer a Pamela Franco. Esto, semanas después de que Christian Cueva lograra la conciliación del régimen de visitas y tras las imágenes difundidas por medios de espectáculos del futbolista peruano compartiendo con sus tres pequeños en un centro de juegos durante su estadía en el Perú.

Fue en declaraciones al programa Amor y fuego que la empresaria trujillana fue consultada sobre la posibilidad del acercamiento entre Pamela Franco con sus hijos luego de que López apareciera con ellos y su actual pareja, Paul Michael.

“La verdad, me sentiría con mucha decepción porque mi situación y mis circunstancias son totalmente diferentes”, comenzó diciendo López mostrando su negativa de que su —todavía— esposo Christian Cueva presente a Franco a sus hijos. “No hay punto de comparación. No hay forma. No es igual”, señaló.

Por otro lado, Pamela López fue consultada sobre la salida que tuvo con sus hijos y Paul Michael, quien llevó a su hija. “Justamente, para que no se especulen muchas cosas. Me la presentó. La conocí. Me pareció una niña super dulce, pero prefiero no seguir opinando más porque yo me dedico a mis hijos”, señaló López.

En ese sentido, mencionó que “no falta el respeto a nadie” al conocer a la hija del salsero, quien presentó a Pamela López como “su amiga”, algo que también hizo ella. “A mí me presentó como Pamela y a mis hijos les dije que Paul es mi amiguito. El resto no sé si miente, pero yo digo mi verdad”, acotó.

Finalmente, la influencer descartó que haya peleado con Paul Michael en Chiclayo tal como expresó la cantante Handa en declaraciones para Amor y fuego. “No sé de qué pelea me hablan. Nosotros estamos bien”, dijo Michael. “Eso no es verdad”, añadió López.

Pamela López sorprende al grabar su primer tema musical con Paul Michael

Pamela López sorprendió a todos al aparecer en una cabina grabando su voz para una inédita canción con una letra que sería una indirecta a su expareja Christian Cueva y la cumbiambera Pamela Franco.

Según se vio en un reportaje que le hizo el programa Día D, la —todavía— esposa de Christian Cueva cantó con un micrófono acompañada de su actual pareja Paul Michael. “El karma te va a llegar, la vida se encargó de ponerte a otra como tú en mi lugar”, se escucha cantando a López.

La propia Pamela anunció el pronto lanzamiento de su canción y exhortó a sus seguidores a que la apoyen en su nueva faceta. “Voy a grabar una canción que es una primicia, espero que me apoyen”, sostuvo.

López apareció primero actuando en el videoclip El amor de su vida, de la orquesta Candela. Además, estuvo trabajando como animadora y anfitriona en shows y eventos acompañando a la mencionada agrupación de cumbia.

La también empresaria estuvo en dos videoclips de su pareja Paul Michael: Princesita y un cover de la balada de Chayanne: Completamente enamorados.

Pamela López y Christian Cueva lograron conciliar para régimen de visitas

Pamela López y Christian Cueva lograron una conciliación para el régimen de visitas de sus hijos. La propia Pamela contó que llegó a un acuerdo con el deportista a más de un año de haberlo denunciado por violencia física y psicológica. “Sí, se logró. Se ha resuelto. Hemos llegado a una conciliación por el régimen de visitas”, expresó.

“Por orden de la jueza no puedo dar muchos detalles. Ninguno de los dos puede hablar sobre todos los acuerdos que se han dado. Nos falta resolver el tema de pensión anticipada”, declaró la también anfitriona a las cámaras de Amor y fuego.

Según dijo Pamela López, todavía falta resolver la demanda de pensión de alimentos, así como su divorcio con el actual volante de Emelec de Ecuador, quien ya hizo un primer depósito de manutención para sus tres hijos.

“Él (Christian Cueva) ya hizo un primer depósito por el Banco de la Nación, pero todavía falta resolver el tema por alimentos. Lo que se ha logrado es la conciliación del régimen de visitas”, aclaró.