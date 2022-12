El consuelo del hijo de Ivan Perisic a Neymar. 9 de diciembre. Croacia superó en penales a Brasil. La favorita queda fuera. Desolados, Neymar no puede parar de llorar. El hijo de Ivan Perisic se acerca a consolarlo. "Estoy destruido psicológicamente y ésta, con seguridad, fue la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante diez minutos y luego caí a llorar sin parar. Dolerá por mucho tiempo", expresó Neymar.