Jorge Fossati: “A Christian Cueva hoy no lo puedo convocar; pero si encuentra el nivel, claro que sí”

Jorge Fossati vive oficialmente sus primeros días como entrenador de la Selección Peruana. El uruguayo, de 71 años, arrancará su gestión en estado de urgencia; pero en conferencia de prensa demostró su confianza y dejó en claro que su objetivo principal es la clasificación al Mundial 2026.

Fossati señaló que en sus convocatorias evaluará la actualidad de los jugadores y que la edad no será un impedimento, en referencia a Paolo Guerrero, que acaba de cumplir 40 años. "Esto lo levantan los jugadores expedientes, con experiencia. Hay que optimizar los tiempos y llegar bien para septiembre", señaló el exentrenador de Universitario de Deportes a DSports de Uruguay.

También opinó sobre Christian Cueva, que ya no es más futbolista de Alianza Lima, club donde jugó la temporada pasada. 'Aladino' no alcanzó a jugar ni uno de los seis partidos que Perú disputó en las Eliminatorias Sudamericanas en 2023.

En un momento de la entrevista con el medio uruguayo, Fossati no descartó convocar a Cueva en un futuro. "Hoy no lo puedo convocar, hoy no. Pero si él juega y encuentra el nivel, claro que sí", sostuvo.

¿Desde cuándo no juega Christian Cueva?

Christian Cueva llegó con gran expectativa a Alianza Lima a inicios del 2023, pero no logró consolidarse como titular, debido a su bajo rendimiento y a una lesión que sufrió. No participó de las dos finales ante Universitario de Deportes. No juega desde el duelo ante ADT desarrollado el 21 de octubre pasado.

Christian Cueva piensa en la Selección Peruana

Christian Cueva jugó 27 partidos en el año con Alianza Lima entre la Liga1 y la Copa Libertadores. “Ya hasta me retiraron del fútbol”, comentó en relación con su futuro.

“Primero me opero, después regreso a mi club en Arabia (Al Fateh). Me prepararé, porque el objetivo que tengo es poder volver a la selección, que es algo que todo jugador desea. Es lo único que tengo en mente, disfrutar mucho más del fútbol porque los años pasan”, señaló.

