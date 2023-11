Martín Liberman sobre Perú: "Lo vemos perdido, deambula en la cancha"

La Selección Peruana sumó un nuevo traspié en las Eliminatorias Sudamericanas. Esta vez, perdió 2-0 ante Bolivia y ahora ocupa el último lugar que provocó la crítica principalmente contra el seleccionador Juan Reynoso.

Desde Argentina, el conocido periodista Martín Liberman no dudó en criticar el rendimiento de Perú, que volvió a decepcionar en las Eliminatorias al acumular cuatro derrotas consecutivas.

"Bolivia no podía dejar pasar los tres puntos que se le presentaban ante Perú, porque podría sacar ventaja de uno de los equipos peruanos más erráticos de los últimos tiempos, pero soy fino con lo que digo, porque errático no es lo que vemos de Perú. Vemos un Perú absolutamente perdido, un equipo que deambula por la cancha, que no tiene un patrón de juego, que no tiene una idea", señaló el conductor argentino.

A continuación, indicó que no entiende la decisión de Juan Reynoso, que colocó como suplentes a Luis Advíncula y Paolo Guerrero, quienes habían destacado en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores, respectivamente.

"Las decisiones del técnicos son realmente llamativas. Para que no juegue Advíncula, que fue la figura del finalista de la Copa Libertadores; venía Paolo Guerrero de jugar una gran Copa Sudamericana y repentinamente se recupera Lapadula, que no digo que no merezca jugar, pero Paolo, que venía anotando goles para posicionar a Liga de Quito en un lugar de privilegio, va al banco de los suplentes", culminó.

La palabra de Juan Reynoso

En conferencia de prensa, Juan Reynoso aseguró -en un inicio- que Perú nunca fue superado por Bolivia y que buscará soluciones para revertir el mal momento que vive la Bicolor.

"Para mí, no. Yo he venido por la Eliminatoria. No me he puesto ningún límite y bueno, no comparto de que hoy nos superaron, no comparto, habría que revisar siempre el video, si me quedo con el uff de la gente", indicó en un primer instante.

Luego, aseguró que no renunciará a la Selección Peruana. "Yo no la resuelvo. Pero, mientras yo veo el esfuerzo de los chicos, me ilusiona. Soy muy perseverante en mi vida y hoy no va a ser la decisión. Mi contrato es por todo el proceso. Entiendo a la gente la molestia. No comparto, obviamente, su opinión. Y bueno, el fútbol está hecho a estos momentos. Y los que marcan la diferencia es quienes revierten estas situaciones a partir del trabajo y el buen hacer", complementó el estratega.

