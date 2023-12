¿Hasta cuándo se ha fijado la Federación como plazo para concretar la salida de Juan Reynoso como técnico?

Juan Reynoso tiene el camino para dejar de ser director técnico de la Selección Peruana. Tras el empate 1-1 ante Venezuela por las Eliminatorias 2026, el director de Fútbol de FPF, Juan Carlos Oblitas, le comunicó que no continuará en el cargo.

Sin embargo, hasta el momento no hay acuerdo entre la FPF y Juan Reynoso para el finiquito del contrato entre ambas partes. Aunque en la Videna se han dado un plazo para que la relación con el exentrenador de Cruz Azul se dé por terminada en el corto plazo.

RPP Deportes pudo conocer que en la FPF tienen planificado que se pueda resolver la situación con Reynoso, a más tardar, el lunes 11 de diciembre.

Cuando se llegue a ello, se espera tener claro el panorama para que se puedan reunir con el entorno de Jorge Fossati y que este último sea el nuevo DT del primer equipo.

Además, si es que no se llega a buen puerto con el popular 'Cabezón', con pasado en clubes peruanos como Bolognesi, Juan Aurich, Melgar y Universitario de Deportes, esto se trasladará a la Cámara de Resolución y Disputas de la FPF.

Esta medida de la Videna va en parte hacia lo solicitado por el entorno de Jorge Fossati; que se tenga documentación que certifique que la Federación no desea la continuidad de Juan Reynoso en su cargo.

En relación a este tema, fue el mismo entrenador el que habló nuevamente con la prensa de su país y fue consultado sobre el interés de parte de la blanquirroja.

En parte de la conversación con Esto es Fútbol 1010 de Carve Deportiva, Fossati no tuvo problemas en responder sobre la posibilidad de ser parte de la bicolor en los próximos días.

"Por el momento enfocado en lo que es la temporada 2024 con Universitario. Veremos qué pasa en las próximas horas. No quiero ser reiterativo, no niego las cosas que son realidad, que hubo contactos. Está todo indefinido hasta que me llegue la constancia oficial que está todo definido con el técnico de la selección que está", sostuvo.

