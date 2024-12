El peso del '9': las dificultades para el recambio generacional de centrodelanteros en la Selección Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos tercios de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugaron este año y los registros de la Selección Peruana continúan siendo sombríos. Aunque se ganó -lo que no se hizo en todo el 2023- y por tanto se sumó más puntos, la ‘bicolor’ se ubica en el sótano del continente. Está diez puntos por debajo del elenco con el último cupo de clasificación directa para el Mundial y a seis unidades del puesto de repechaje. Cuenta con la segunda peor diferencia de goles, la tercera portería más batida, el peor ataque… cifras duras de asimilar y a las que se le añade que el único cuadro que no tiene anotaciones con sus delanteros es el peruano.

Tres tantos de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas luego de una docena de juegos, dos este año después de seis partidos. Al gol de Yoshimar Yotún contra Venezuela en la era Reynoso, se suman en el ciclo de Jorge Fossati los que convirtieron fueron Miguel Araujo y Alexander Callens, los zagueros.

El gol, cualquiera sea la forma de hacerlo o sin importar quien lo concrete, vale lo mismo, pero que ninguna de las pocas anotaciones a favor sea de los delanteros grafica un déficit que trasciende a un cambio de entrenador o un estilo de juego diferente. El escenario se muestra más complejo cuando se observa que las oportunidades de marcar también son escasas.

Los goles son parte de un todo, aunque principalmente con la responsabilidad de ser asumidos por el lado de los atacantes. En Perú, algunas de estas cartas son las mismas de hace tiempo atrás, llevando a la pregunta de cuándo será el momento de un cambio generacional.

Un estudio de CIES Football reveló que la Selección Peruana es la más veterana del mundo durante el 2024, con un promedio de edad que supera los 30 años. El goleador Paolo Guerrero está a días de llegar a los 41 años.

Guerrero arrancó jugando estas Eliminatorias con Juan Reynoso y terminó la temporada con Jorge Fossati siendo titular. Aunque Reynoso pregonaba una renovación para el seleccionado, optó por considerar al histórico ‘9’, tal como lo hizo Fossati, quien apuntó desde un inicio hacia los resultados inmediatos antes que a alguna proyección futura.

Y es en el corto plazo donde Paolo se impone. Las alternativas en el exterior son prácticamente nulas, mientras que en la Liga1 los delanteros peruanos cada vez van perdiendo espacio dentro de los equipos. Los que juegan no tienen más goles que los atacantes extranjeros. Con Guerrero midiéndose con los futbolistas del medio local, enfrentando los mismos obstáculos, el análisis concluye que sigue estando por delante de muchos, que pocos o nadie cuenta con argumentos sólidos para relegarlo.

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana (41)Fuente: Andina

Un Paolo Guerrero que sufre por el natural paso de los años se sostiene entre los delanteros peruanos a considerar. Para los últimos seleccionadores fue la primera opción incluso por delante de un Gianluca Lapadula más joven y que convive con otro contexto competitivo.

No es comparable el nivel de la Serie A italiana con el de la Liga1 peruana, aunque la realidad de los números es que Lapadula tiene cada vez menos oportunidades en el nivel más alto del Calcio. Alcanzándose la mitad de temporada, el 'Bambino' apenas pasa de los 400 minutos en campo, siendo titular solo en tres ocasiones. Repasándose el año completo, con Cagliari solo tres veces este año marcó.

Un cambio de liga buscando tener continuidad podría impulsarlo en la 'bicolor', en la que la falta de ritmo se ha hecho notar con su desempeño sobre el campo. De todos modos, cerca a los 35 años, Gianluca Lapadula tampoco es una garantía de recambio para ser el principal centrodelantero del seleccionado. Es presente antes que futuro, aunque en el ahora ha estado detrás de Guerrero.

El último gol oficial de Lapadula con la 'bicolor' fue en 2022Fuente: Andina

Después de Guerrero y Lapadula, el otro atacante punta de la Selección Peruana es Alex Valera. A los 28 años, el natural de Pomalca asoma por edad como una apuesta más sólida para considerar hasta el siguiente proceso mundialista.

El máximo goleador peruano (13) de la última Liga1 es el segundo de los centrodelanteros que más ha jugado en estas Eliminatorias. No ha convertido, aunque su desenvolvimiento contribuyendo en el ataque lo ha mostrado como una carta más segura en el presente para considerarlo entre los titulares.

Los tres son los principales nombres que se sostienen en el seleccionado en los últimos tres años, los mismos, con un mejor estado de forma de Lapadula hacia el 2022. Después de ellos los nombres que desfilaron por Videna, o pedidos por la crítica, se basaron en apenas rendimientos fugaces.

Santiago Ormeño (30) no se consolida en México, Luis Ramos (24) apenas va por su primera campaña sólida en la Liga1. No elegible hasta el 2026 es Bernardo Cuesta, cuando el ídolo rojinegro ya tenga 36 años. Raúl Ruidíaz (34) pidió no ser considerado, pero sus últimas campañas en la MLS no lo respaldan para ser una variante actual, además la experiencia que ha tenido con la 'bicolor'. Otro de los máximos anotadores a nivel local es Janio Pósito, ya con 35 años encima.

Repasando nombres que en algún momento fueron señalados para heredar el dorsal '9' y que incluso pasaron por categoría menores se encuentra a Adrián Ugarriza, Matías Succar, Alexander Succar, Sebastián Gonzales Zela, Christopher Olivares, Fabrizio Roca, Beto Da Silva, Diego Otoya o Percy Liza. Ninguno consolidado en Liga1. El más resaltante de ellos en el último curso fue Ugarriza con 10 tantos en Deportivo Garcilaso.

Es evidente que el universo de posibilidades para los centrodelanteros del seleccionado es limitado, en exceso, por lo que recurrir constantemente a los Guerrero, Lapadula o Valera resulta hasta comprensible.

En Bolivia, ya se retiró de la selección Marcelo Martins, goleador de las eliminatorias hacia Qatar 2022. Carmelo Algarañaz (28) es la primera opción de ataque y va teniendo sus primeras oportunidades Enzo Monteiro (20). Jugando en El Alto Martins posiblemente resultaría tan letal como fue en el proceso anterior, pero jugador y seleccionado optaron por el punto final del atacante.

Chile y Venezuela recurren a delanteros de la experiencia de Eduardo Vargas (35) y Salomón Rondón (35), como Ecuador con Enner Valencia (35). Todavía con capacidad suficiente para hacer una diferencia en las Eliminatorias. No obstante, todos estos elencos se apoyan en variantes con edades que promedian los 27 años y que actúan día a día en ligas más competitivas del continente. Los centroatacantes de otros seleccionados son Darwin Núñez, Lautaro Martínez o Jhon Durán.

Sin una brújula que indique el camino, elementos como Juan Pablo Goicochea, Víctor Guzmán, Mateo Rodríguez, Rodrigo Dioses, Gilmar Rodríguez y otros tendrán a la Videna cada vez más lejos como su destino final. La elección de los clubes de Liga1 por los '9' jóvenes es mínima, poco esperanzadora hacia el año entrante. Así, los obstáculos son cada vez mayores.