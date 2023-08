No era Cueva: Ricardo Gareca reveló quién debió patear el penal en el Perú vs Dinamarca

Ricardo Gareca será recordado como el entrenador que llevó a la Selección Peruana a un Mundial después de 36 años. El 'Tigre' dirigió a la bicolor por siete años y estuvo cerca de clasificar también a la bicolor para Qatar 2022.

En el programa Equipo F de ESPN, Gareca habló nuevamente de su paso por la Selección Peruana. En esta ocasión dio a conocer que Christian Cueva no era el encargado de ejecutar el penal en el choque ante Dinamarca en Rusia 2018.

Recordemos, que Cueva erró al desviar su remate desde los doce pasos cuando tuvo al frente al arquero danés Kasper Schmeichel. Una chance que fue clave en la derrota por 1-0 ante el combinado europeo.

“Nosotros perdimos 1-0 con Dinamarca y tuvimos un penal en el primer tiempo, Jefferson Farfán prácticamente era el encargado de patear el penal. Si llegábamos a hacer el gol y clasificábamos… viste que era muy difícil hacer un gol en un Mundial y al otro partido saliera”, señaló Gareca que reveló que Jefferson Farfán era el elegido para ejecutar el penal. Luego de su etapa entre 2015 a 2022, Gareca decidió poner punto final a su paso por la Selección Peruana tras la derrota ante Australia en el repechaje.

Christian Cueva en el Mundial Rusia 2018. | Fuente: AFP

Gareca sobre Vélez

Ricardo Gareca admitió que le costó volver a dirigir a nivel de clubes tras siete años como entrenador de la Selección Peruana.

"Venía con mucha continuidad en Perú, pero un trabajo diferente. Y retomar el día a día en Vélez, que fue algo repentino, me costó. Encima un club bastante especial, por los cinco años que había vivido ahí. Me costó el timing del día a día con el jugador, porque en la Selección quizás los veía cada dos meses, los citaba y estábamos todos en lo mismo, y retornar al día a día me costó", indicó.

En medio de malos resultados, Gareca anunció en junio pasado su salida de Vélez Sarsfield, club donde llegó para sus segunda etapa como DT. Sin embargo, las cosas no le salieron como tenía pensado.

Gareca dirigió a Vélez en 12 partidos con un saldo de una victoria, siete empates y cuatro derrotas, asó alcanzó una baja efectividad de 27.77%.

