¿Dejará Universitario? Semana clave para posible llegada de Jorge Fossati a la Selección Peruana

El finiquito del contrato de Juan Reynoso como seleccionador de Perú será en cuestión de días, señaló el director de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, cuando fue abordado por la prensa el jueves 30 de noviembre. A partir de ahí, las novedades no cesaron en la Videna, dado que el nombre de Jorge Fossati apareció en escena.

Fossati, entrenador de Univesitario de Deportes, es hoy en día la primera opción para reemplazar a Reynoso. No sería la primera vez que un flamante técnico campeón del fútbol peruano pase a ser el nuevo entrenador de la bicolor. Desde Uruguay, el experimentado DT de 71 años reveló el acercamiento de la FPF e incluso señaló que este lunes 4 de diciembre, Reynoso firmaría su rescisión de contrato.

"Hablé abiertamente sobre el tema porque pensé que el contrato del técnico saliente estaba totalmente solucionado, pero ayer me entero que mañana firmaría su rescisión. Recién a partir de ahi estoy dispuesto a charlar al respecto", declaró Fossati a 'Tele Doce' de Uruguay, donde sus vacaciones fueron interrumpidas por la chance que pueda ponerse el buzo del 'equipo de todos'.

Este panorama deja en claro una cosa. Fossati no cierra la posibilidad de dejar Universitario a pesar que el tradicional club peruano celebrará su Centenario en 2024. "No hay contrato que diga que no me puedo ir", señaló. Obviamente le seduce iniciar un nuevo reto en un seleccionado nacional, tal como lo hizo con Uruguay y Qatar.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Jorge Fossati tiene contrato en Universitario hasta 2024. | Fuente: @Universitario

Semana clave para Fossati y Perú

Juan Carlos Oblitas tiene la responsabilidad de gestionar la reunión con Jorge Fossati, que se presume será en las próximas horas en tierras charrúas. Aquí el factor tiempo es importante, especialmente para el entrenador uruguayo que tiene como prioridad que este tema se resuelve pronto. Tiene una postura bien clara: quiere evitar de sobremanera afectar los planes de Universitario de cara al Centenario.

El arranque de la pretemporada de Universitario está fijada para la quincena de diciembre y es importante que se defina si Fossati continuará bajo al mando del cuadro crema, que seguramente ahora, no descarta que la FPF convenza a su aún técnico con la meta mayúscula de clasificar a Perú al Mundial 2026.

Como adelantó Fossati, su reunión con Oblitas se daría a partir de este lunes después de que confirme que el tema legal con Juan Reynoso llegó a un buen destino. Luego de superar este obstáculo, las negociaciones se acelerarían para la llegada del próximo DT de la bicolor de cara a la Copa América y al reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

Títulos de Jorge Fossati:

Al Saad (Qatar) 6 títulos

LDU de Quito (Ecuador) 3 títulos

Peñarol (Uruguay) 1 título

Cerro Porteño (Paraguay) 1 título

Universitario de Deportes (Perú) 1 título

Datos del Universitario de Fossati:

Campeón Nacional 2023.

Cortó una racha de 9 años sin ser campeón.

Clasificó a fase de grupos de Libertadores.

Ganó 15 de sus 17 duelos en el Monumental.

Nunca perdió en el Monumental.

No registra derrotas en Lima por Liga 1.



Dejó su arco en cero en 23 de sus 42 duelos.

NUESTROS PODCAST

¿Cuál es la situación de los casos de neumonía en China?

El Dr. Elmer Huerta nos explica cuál es la situación de los casos de neumonia en China, luego de que la semana pasada se advirtiera de la existencia de una "rara enfermedad"