La Victoria: se registra incendio en un depósito de bicicletas en el jirón Antonio Raymondi

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Al lugar de los hechos llegaron diversas unidades de la Compañía de Bomberos, además de personal de Defensa Civil. En tanto, la Policía Nacional, con apoyo del Serenazgo, ha cerrado el tránsito vehicular en esta parte.

Accidentes
00:00 · 05:28
El incendio continúa, mientras que se siguen realizando los trabajos de los Bomberos
El incendio continúa, mientras que se siguen realizando los trabajos de los Bomberos

Un incendio se registra en una quinta ubicada en la cuadra 4 del jirón Antonio Raymondi, cerca al cruce de los jirones Huascarán y García Naranjo, en el distrito limeño de La Victoria.

De acuerdo con los vecinos, el siniestro, que ha convocado a varias unidades de la Compañía de Bomberos, se habría iniciado en un almacén de bicicletas en la cuadra 2 de la avenida Manco Cápac. No obstante, las llamas se han extendido a otras viviendas y quintas del jirón Huascarán.

Al lugar de los hechos llegó personal de Defensa Civil. En tanto, la Policía Nacional y personal de Serenazgo ha cerrado el tránsito vehicular en esta parte.

Al lado de la galería se ubica un terminal de una empresa de transporte interprovincial y la edificación de un hospedaje. De momento, no se han reportado personas heridas.

Sedapal incrementó presión del agua

Mediante un comunicado, Sedapal informó que ha activado su plan de respuesta de emergencia para apoyar el control de dicho incendio.

"Personal de Sedapal permanece en la zona y ha puesto a disposición de los hombres de rojo los hidrantes más cercanos, incrementando la presión del agua a través del sistema de control Sacada", se puede leer en el oficio.

Además, la empresa menciona que se encuentra en camino un camión cisterna para apoyar la labor de los bomberos "de acuerdo con las necesidades que se presenten".

La Victoria Jr. Antonio Raimondi Incendio

