Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Al menos seis muertos tras la caída de una avioneta en el aeropuerto internacional de Toluca

| Fuente: Protección Civil Estado de México
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Protección Civil del Estado de México notificó que el siniestro implicó a un jet privado que salió de Acapulco, en el estado de Guerrero, con destino hacia la ciudad de Toluca, a unos 65 kilómetros de CDMX, la capital mexicana.

La caída de una avioneta cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el estado de México (centro), dejó un saldo provisional de al menos seis muertos, según informó este lunes la dependencia de Protección Civil estatal.

En una publicación en redes sociales, Protección Civil notificó la cifra "preliminar" de seis fallecidos en el accidente que sufrió un jet privado con matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco, en el estado de Guerrero (suroeste), hacia la ciudad de Toluca, lugar donde ocurrió el accidente mortal y que se encuentra a 65 kilómetros de la capital mexicana.

Las autoridades no confirmaron la identidad de las víctimas mortales, pero notificaron que de las personas presentes en dicha avioneta, ocho eran pasajeros y los dos restantes eran la tripulación.

Por el momento, se desconocen las causas de la caída de la aeronave, que provocó un incendio que ya está controlado por los servicios de emergencias estatales, centrados en realizar labores de enfriamiento y remoción.

En el operativo participan bomberos, así como efectivos del Servicio de Emergencias del Estado de México (SUEM), agentes de seguridad municipales o efectivos de la Guardia Nacional.

Pese a que el fuego está controlado, las autoridades instaron a la población a no acercarse a la zona y mantenerse informada por canales oficiales. 

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
México Accidente aéreo

RPP TV

En Vivo

Más sobre México

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA