Un hombre fue intervenido tras ser captado trepando los muros de una casa en La Victoria

Personal de Serenazgo de La Victoria intervino a un hombre que fue captado por las cámaras de seguridad del distrito escalando los muros de una vivienda ubicada en la cuadra 6 del jirón García Naranja, con la intención de ingresar durante la madrugada. Así lo informó el gerente de Seguridad Ciudadana del distrito, Luis Guillen Polo.

El delincuente fue identificado como Raúl Eduardo Castro Lazarte (38), quien llegó al lugar a bordo de una bicicleta, según se pudo constatar en las cámaras de videovigilancia.

Posteriormente, el sujeto dejó su vehículo en la acera y procedió a subir por las paredes del inmueble escalando. Sin embargo, su accionar fue detectado por los operadores de la Central de Comunicaciones del distrito.

Castro Lazarte, al ver a los serenos llegar al lugar en motocicletas, permaneció unos minutos más en el balcón del inmueble antes de descender sin oponer resistencia.

Asimismo, otros dos hombres, quienes serían los presuntos cómplices de Castro, también fueron retenidos en la zona para pasar por los procesos de identificación.

Sujeto registra antecedentes

El gerente de Seguridad Ciudadana de La Victoria, Luis Guillen, detalló que Castro Lazarte cuenta con más de 10 intervenciones por el presunto delito de robo a viviendas en el distrito.

Asimismo, indicó que, en el 2014, el sujeto ya había sido detenido por un hecho similar.

“Tiene antecedentes por latrocinios en la misma modalidad; es decir, a través de la modalidad de escalamiento en las viviendas, motivo por el cual fue intervenido y puesto a disposición de las autoridades policiales respectivas”, señaló.

Tras ello, el propietario del inmueble presentó la denuncia por tentativa de hurto agravado y reconoció al intervenido en la comisaría.