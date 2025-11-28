Al menos 10 heridos, entre ellos dos menores, en cuádruple choque en la Panamericana Norte

Así quedó el ‘Anconero’ involucrado en el accidente de tránsito. | Fuente: RPP

Al menos diez personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas en un cuádruple choque, registrado esta mañana a la altura del kilómetro 20 de la Panamericana Norte, en la jurisdicción de Los Olivos.

Hasta cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada minutos antes de las 8:00 a.m. de este viernes, según consigna la página web de la institución.

Entre los vehículos involucrados en el hecho, hay una cúster que cubre la ruta Ancón-Lima, conocida como ‘Anconero’. Esta unidad de transporte público fue la que sufrió la peor parte en el choque, quedando con la parte delantera completamente destrozada.

Esta cúster registra multas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por una suma superior a los ocho mil soles, diversas infracciones.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Heridos evacuados

Las personas heridas, entre ellas dos adolescentes de 13 y 14 años, fueron trasladados de emergencia a una clínica local, donde fueron estabilizados.

En tanto, agentes de la Comisaría PNP de Pro llegaron al lugar del accidente para realizar las investigaciones pertinentes.

Cabe mencionar que, según versiones de testigos, uno de los vehículos involucrados en el violento accidente de tránsito se dio a la fuga.

