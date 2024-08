Rímac evalúa suspender servicio de Serenazgo por problemas económicos: "No hay cómo pagarlo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Rímac suspendería servicio de Serenazgo debido a problemas económicos: "No hay cómo pagarlo. O se van o lo suspendemos"

La Municipalidad Distrital del Rímac contempla la suspensión de su servicio de Serenazgo debido a los problemas económicos que afronta la comuna, a pesar de la creciente inseguridad ciudadana que se registra en las calles del distrito y en donde, recientemente, se hallaron dos cadáveres con signos de mutilación.

"¿Por qué estamos próximos a tomar la decisión de suspender el servicio del Serenazgo? Pues no hay cómo pagarlo. O se van o lo suspendemos. Y es anecdótico porque estamos hoy día enfrentando un tema muy crucial que es la delincuencia", dijo en RPP el alcalde de esta jurisdicción, Néstor de la Rosa.

"Nosotros empezamos con 200 el 2023, ahora estamos sobre los 70 y cada vez va disminuyendo, porque no hay cómo afrontarlo presupuestalmente. He tenido muchas reuniones a nivel Ejecutivo solicitando que Rímac no sea discriminado a través de la distribución presupuestal del Estado", agregó.

Para la seguridad ciudadana, precisó que el Rímac cuenta con cinco comisarios y tiene asignados 500 efectivos policiales, a los que se sumarán 50 por disposición del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Además, 25 patrulleros policiales y 30 unidades motorizadas apoyan en el resguardo de las calles del distrito.

A modo de afrontar la crisis, De la Rosa ha afirmado que los propios agentes del Serenazgo le han propuesto organizar ollas comunes para sostener el servicio y solventar los gastos de julio y agosto.

"Reitero al señor ministro del Interior y a la señora presidenta de la República la declaratoria de emergencia del Rímac de forma inmediata. No tengo cómo enfrentar la delincuencia", aseveró.

"Discriminación presupuestal"

La autoridad municipal ha reclamado por el presupuesto asignado al distrito, a pesar de que, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Rímac es el segundo distrito de Lima Metropolitana con el mejor nivel de ejecución presupuestal, mayor al 64 %.

En ese sentido, alega una supuesta "discriminación presupuestal" debido a la diferencia en los montos asignados por el Ejecutivo a otros distritos de la capital en diciembre de 2023 a través del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun): 20 millones de soles a Comas, 80 millones a Puente Piedra y 200 millones a Lima Cercado.

"Nosotros, el gasto es mayor al ingreso. En los gastos ordinarios, nosotros recaudamos 30 y gastamos 36. De lo que el Gobierno nos asigna, nos dan 10 millones, de los cuales religiosamente nos quitan 3 por deudas históricas, nos quedan 7. De los 7, tengo que separar 70 % para gasto corriente. Y el gasto corriente, que son 5 millones que me queda del Foncomun, yo lo comparo con lo que tengo que pagar a la empresa de servicios públicos. Es insostenible. Yo lo que pido es un trato igualitario", comentó.

"Inversionistas se han ido, el Metro que está al costado de la UNI, uno de los principales contribuyentes de Rímac, se está yendo. Los niveles de ingresos cada vez son menos en el distrito. Entonces, ahí es donde esperamos la asignación presupuestal del gobierno para poder sostener" añadió.