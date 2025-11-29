Caso Ulises Villegas: Sala de Apelaciones de Lima Norte confirmó sentencia de 6 años de prisión efectiva contra alcalde de Comas

El tribunal ordenó la ubicación y captura del alcalde de Comas, Ulises Villegas, al haber sido hallado culpable del delito de colusión agravada.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte confirmó la sentencia de primera instancia de 6 años de cárcel efectiva contra el alcalde de Comas, Ulises Villegas Rojas, por el delito de colusión agravada.

En un comunicado, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte informó que el tribunal ordenó la ubicación y captura de la autoridad edil.

En abril pasado, el Poder Judicial condenó, en primera instancia, al burgomaestre y a los exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Independencia, Rubén Jiménez (gerente municipal), Elizabeth Espinoza (gerente de Infraestructura), Pedro Ancajima (ingeniero de planta) y César Cervantes (supervisor de obra), por ser coautores del ilícito.

Asimismo, sentenció a tres años de pena efectiva (con ejecución diferida) a los exservidores municipales Santos Espinoza (gerente de Gestión Ambiental) y Raymundo Concepción (gerente de Administración y Finanzas), por ser coautores del delito de falsedad ideológica.

De igual forma, los procesados fueron inhabilitados por cinco años de la función pública y para contratar con el Estado. Además, se dictó que los hallados culpables por colusión agravada y falsedad ideológica realicen el pago de 365 y 180 días multas, respectivamente.

De acuerdo con la Fiscalía, en 2017 la empresa UDEL Group se adjudicó la construcción ‘Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa y pasaje De la Cruz de los asentamientos humanos San Camilo, San Albino y El Volante (SNIP-29876)’. Sin embargo, Ulises Villegas, en representación de UDEL Group, y los demás sentenciados pactaron realizar la entrega de la obra a pesar que se encontraba inconclusa, provocando un perjuicio económico al Estado.

