Atención, conductores: implementan carriles segregados en la avenida Abancay para agilizar tránsito vehicular [VIDEO]

A fin de agilizar el tránsito vehicular en la avenida Abancay, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) ha implementado carriles segregados a lo largo de esta vía, una de las más congestionadas de la capital.

Se trata de cuatro carriles -dos en cada sentido- que son exclusivos para el transporte urbano (buses de rutas convencionales y unidades del Corredor Morado), mientras que los restantes podrán ser utilizados para vehículos particulares y taxis.

Esta mañana, en diálogo con RPP, Pavel Flores, vocero de la ATU, detalló que los carriles segregados se han implementado a lo largo de 1.18 kilómetros de la avenida Abancay, entre el jirón Amazonas y la avenida Nicolás de Piérola.

“En el centro de la vía, se interviene, se coloca un bolardo de metal y, cada tres metros, se colocan los topellantas de plástico, de un material también sólido”, detalló el funcionario.

“Es importante destacarte que por esta vía transitan 21 rutas autorizadas y tres servicios los corredores, y contamos con 16 paraderos para que nuestros usuarios puedan tomar su corredor o puedan tomar cualquiera de las rutas de los 21 operadores autorizados”, añadió.



¿Qué sanciones tendrán los conductores que invadan los carriles exclusivos de la avenida Abancay?

Pavel Flores indicó que las obras de señalización y división de los carriles segregados de la avenida Abancay culminarán el próximo 19 de enero.

El funcionario apuntó que los conductores de unidades no autorizadas que invadan los carriles exclusivos de transporte público serán pasibles de fuertes sanciones.

“Quien invade la vía segregada, estos dos carriles, que es solo bus, quien lo invade es pasible de una infracción G10, que tiene una multa de aproximadamente 440 soles y menos 20 puntos al récord de conductor”, manifestó el vocero de la ATU.

Cabe mencionar que diariamente más de 40 mil vehículos transitan por la avenida Abancay, considerada una de las más congestionadas de la capital.



