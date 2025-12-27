Acoso sexual en el Metropolitano: cerca de 1 000 casos fueron reportados durante el 2025

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que durante el 2025 atendió 982 casos de acoso sexual en el Metropolitano, uno de los sistemas de transporte público más concurridos de la capital.

Según informó la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tras conocer sobre cada reporte, activó todos sus protocolos para brindarles soporte a las víctimas. Entre las acciones que implementó se encuentran: orientación sobre los canales de denuncia, acceso a atención legal y psicológica gratuita, conforme a sus estatutos establecidos.

En esa línea, la directora de la Dirección de Gestión Comercial (DGC), Carolina Mc Callock Silva, señaló que, ante un caso de acoso sexual, es fundamental que la víctima o testigo comunique de inmediato el hecho al personal de la ATU que se encuentra en las estaciones.

“Desde ese momento se activa el protocolo, se brinda acompañamiento y se coordina con la Policía Nacional, garantizando orientación y acceso a atención legal y psicológica gratuita. En la ATU actuamos desde el primer momento y no dejamos solas a las víctimas”, explicó.

Asimismo, la vocera de la ATU indicó que, tras la atención inicial, esta continua con la intervención de los Centros de Emergencia Mujer y Familia y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

La ATU también precisó que, como parte de su estrategia integral para frenar el acoso sexual en el Metropolitano, su Brigada Antiacoso realizó entre enero y octubre 381 622 intervenciones preventivas.

Además, detalló que 250 orientadores fueron capacitados con el Protocolo de Atención a seguir ante casos de acoso sexual. En esa misma línea, 12 938 operadores de transporte fueron formados de manera presencial en prevención, actuación y activación del protocolo.