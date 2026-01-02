Metropolitano activa servicio Playero: usuarios podrán llegar a Agua Dulce por S/3.50 desde cualquier estación

El representante de la ATU indicó que este servicio funcionará los sábados y domingos hasta el cierre de la temporada de verano. | Fuente: ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) lanzó el nuevo servicio especial Playero del con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a las playas durante la temporada de verano 2026.

Pavel Flores, vocero de la ATU, detalló que con estos buses del Metropolitano los usuarios podrán trasladarse a la playa Agua Dulce, ubicada en Chorrillos, desde cualquier estación con su tarifa general de S/3.50 o S/1.75 en el caso del medio pasaje.

“Este paradero habilitado en el distrito de Chorrillos, en la playa de Agua Dulce. Los usuarios pueden tomar el servicio pagando la misma tarifa: S/3.50, tarifa general, desde cualquier estación del Metropolitano. En el terminal Matellini, hacen el intercambio con el alimentador que vemos aquí y llegan [a Agua Dulce] sin pagar un costo adicional”, sostuvo.

Asimismo, el representante de la ATU indicó que este servicio está disponible desde el 1 de enero, y funcionará los sábados y domingos hasta el cierre de la temporada de verano. “Está habilitado desde las 10 de la mañana hasta las 7: 30 de la noche”, acotó.

Servicios para ir a otras playas

Pavel Flores indicó que la ATU también ha habilitado el servicio Playero Norte, Sur y hacia el Callao, con la finalidad de acercar a la población a las playas de los distritos de estas partes de Lima. Sin embargo, precisó que, en estos casos, el pasaje dependerá de cada operador.

“Tenemos el Playero Norte, el Playero Sur y el Playero Callao, que funcionan con nuestros operadores de transporte autorizados. Nos acerca a playas como Ancón, Punta Hermosa, Cantolao, entre otras. […] El pasaje lo coloca el operador de transporte”, sostuvo.