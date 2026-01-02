Metropolitano activa servicio Playero: usuarios podrán llegar a Agua Dulce por S/3.50 desde cualquier estación

El representante de la ATU indicó que este servicio funcionará los sábados y domingos hasta el cierre de la temporada de verano. |
Fuente: ATU
La
(ATU) lanzó el nuevo servicio especial Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao Playero del con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a las playas durante la temporada de verano 2026.
Pavel Flores, vocero de la
ATU, detalló que con estos buses del los usuarios podrán trasladarse a la playa Agua Dulce, ubicada en Chorrillos, desde cualquier estación con su tarifa general de Metropolitano S/3.50 o S/1.75 en el caso del medio pasaje.
“Este paradero habilitado en el distrito de
Chorrillos, en la playa de Agua Dulce. Los usuarios pueden tomar el servicio pagando la misma tarifa: S/3.50, tarifa general, desde cualquier estación del Metropolitano. En el terminal Matellini, hacen el intercambio con el alimentador que vemos aquí y llegan [a Agua Dulce] sin pagar un costo adicional”, sostuvo.
Asimismo, el representante de la
ATU indicó que este servicio está disponible desde el 1 de enero, y funcionará los sábados y domingos hasta el cierre de la temporada de verano. “Está habilitado desde las 10 de la mañana hasta las 7: 30 de la noche”, acotó.
ATU | Fuente: RPP
Servicios para ir a otras playas Pavel Flores indicó que la también ha habilitado el servicio Playero Norte, Sur y hacia el Callao, con la finalidad de acercar a la población a las playas de los distritos de estas partes de Lima. Sin embargo, precisó que, en estos casos, el pasaje dependerá de cada operador. ATU
“Tenemos el Playero Norte, el Playero Sur y el Playero Callao, que funcionan con nuestros operadores de transporte autorizados. Nos acerca a playas como Ancón, Punta Hermosa, Cantolao, entre otras. […] El pasaje lo coloca el operador de transporte”, sostuvo.