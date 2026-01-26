Últimas Noticias
Policía detuvo en el Cercado a siete hombres investigados por robarse prendas de vestir valorizadas en 120 mil soles

Así fue la captura de los sujetos en una vivienda de la zona de Mirones Bajos.
Así fue la captura de los sujetos en una vivienda de la zona de Mirones Bajos. | Fuente: Policía Nacional
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Según las autoridades, los detenidos se habían llevado los productos de un depósito ubicado en la avenida Miguel Grau, en el Cercado.

Lima
La Policía Nacional detuvo este lunes a siete sujetos investigados por presuntamente robarse una gran cantidad de prendas de vestir valorizada en 120 mil soles. Ellos fueron capturados tras un operativo en una vivienda ubicada en la cuadra 23 de la avenida Morales Duárez, zona de Mirones Bajos, en Cercado de Lima.

Rafael Morón Díaz, jefe de la División de Investigación de Bandas Criminales de San Juan de Lurigancho, señaló que los detenidos se habían llevado la mercadería de un depósito ubicado en la avenida Grau la madrugada del último domingo.

"Son siete personas que han sido capturadas hoy. El día domingo, a las 3 de la mañana, han participado en un hurto agravado en un depósito que está ubicado en la avenida Grau, donde se guardaban todos los productos. El monto (de lo robado) es de aproximadamente 120 000 soles", contó el jefe policial.

Según Morón Díaz, los siete detenidos cuentan con antecedentes policiales. Asimismo, sostuvo que los productos textiles estaban en la vivienda de los intervenidos y serán devueltas a su dueño.  

Policía Nacional Delincuencia Cercado de Lima

