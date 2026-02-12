Reportan incendio de gran magnitud en Huachipa [VIDEO]

Usuarios del Rotafono indicaron que se han escuchado explosiones en el incendio. | Fuente: RPP

Un incendio de gran magnitud consume un almacén de la avenida Los Canarios, en la zona de Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica, al este de Lima.

Más de 15 unidades del Cuerpo de Bomberos han acudido a atender la emergencia, reportada al promediar las 10:00 a.m. de este jueves, según consigna la página web de la institución.

A través del Rotafono, vecinos de Huachipa indicaron que las gigantescas columnas de humo que emanan del incendio pueden verse a kilómetros de distancia.

“Está ocurriendo un incendio gigante acá en la altura de Los Tucanes, en Huachipa, a la altura de la Municipalidad de Santa María de Huachipa”, manifestó un hombre.

“Está que revienta como si fuesen productos inflamables. El cielo está totalmente tapado, está negro. Está horrible”, añadió.

