Reportan incendio de gran magnitud en Huachipa [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

Más de 15 unidades del Cuerpo de Bomberos han acudido a atender la emergencia, reportada al promediar las 10:00 a.m. de este jueves.

Lima
Huachipa
Usuarios del Rotafono indicaron que se han escuchado explosiones en el incendio. | Fuente: RPP

Un incendio de gran magnitud consume un almacén de la avenida Los Canarios, en la zona de Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica, al este de Lima.

Más de 15 unidades del Cuerpo de Bomberos han acudido a atender la emergencia, reportada al promediar las 10:00 a.m. de este jueves, según consigna la página web de la institución.

A través del Rotafono, vecinos de Huachipa indicaron que las gigantescas columnas de humo que emanan del incendio pueden verse a kilómetros de distancia.

“Está ocurriendo un incendio gigante acá en la altura de Los Tucanes, en Huachipa, a la altura de la Municipalidad de Santa María de Huachipa”, manifestó un hombre.

Está que revienta como si fuesen productos inflamables. El cielo está totalmente tapado, está negro. Está horrible”, añadió.

Vecinos compartieron imágenes en las que se ve la magnitud del incendio.
Vecinos compartieron imágenes en las que se ve la magnitud del incendio. | Fuente: Difusión

Incendio de gran magnitud

Fotos y videos compartidos por vecinos, transeúntes y conductores muestran la magnitud del incendio, cuyas causas aún se desconocen.

Al cierre de este informe, no se han reportado heridos ni víctimas mortales.

Huachipa Incendio Cuerpo de Bomberos

