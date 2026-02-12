Callao: un hombre murió y otro resultó herido en feroz ataque a balazos contra una camioneta

Según los vecinos, las víctimas fueron perseguidas desde los alrededores del Parque del Libro, el Cuento y la Lectura. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Callao sigue siendo escenario de hechos de sangre. Esta vez, un hombre murió y otro resultó gravemente herido en un feroz ataque a balazos contra una camioneta, en la urbanización La Macarena, en el distrito chalaco de La Perla.

Según los vecinos, las víctimas -que se desplazaban en una camioneta gris- eran perseguidas desde los alrededores del Parque del Libro, el Cuento y la Lectura, cuando fueron interceptadas por sicarios armados, que les dispararon indiscriminadamente.

Los residentes aseguraron haber escuchado una veintena de balazos, tras lo cual salieron de sus viviendas, encontrando la cruenta escena: el conductor de la camioneta muerto al volante; mientras que su acompañante, sentado en el asiento del copiloto, estaba gravemente herido.

“Fueron como 18 disparos que se han escuchado. Fueron dos ráfagas que venían de allá y comenzó a acercarse. (...) Uno está muerto en el carro, y al otro se lo llevó el SAMU, porque estaba vivo”, contó una mujer.

El hombre que sobrevivió al ataque armado fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece en el Área de Trauma Shock, con pronóstico reservado.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

La camioneta atacada presenta múltiples agujeros de bala, tanto en la ventana del conductor como en la del copiloto; palpable evidencia de la ferocidad del crimen

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a la víctima mortal como Cristopher Moisés Vargas Cuadros, quien es un extrabajador de la Municipalidad Provincial del Callao, según sus familiares. En tanto, el herido, amigo del fallecido, responde al nombre de Víctor Díaz Mirón.

