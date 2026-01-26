Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ate: Policía Nacional capturó a cinco presuntos extorsionadores que operaban en la zona de Huaycán

Los sujetos cayeron este último fin de semana.
Los sujetos cayeron este último fin de semana. | Fuente: Captura de video
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Uno de los detenidos estaría vinculado en el caso de los dos policías que murieron tras un enfrentamiento con delincuentes en febrero del año pasado.

Lima
00:00 · 02:24

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cinco presuntos extorsionadores el último fin de semana tras un operativo en la asociación Los frutales de Gloria Alta, en el distrito de Ate, en la provincia de Lima.

Estos sujetos se dedicarían a atacar negocios y obras de construcción en la zona de Huaycán para exigirles a pagar cupos.

Los intervenidos fueron identificados como Benjamín Molina Pérez, Paul Machacuay, Gerald Rodríguez Llerena, Esmeralda Eugenia Suazo y Anthony Morales Salinas, quienes integrían la banda criminal llamada 'Los remanentes de los malditos de Huaycán'.

Según las autoridades, en el inmueble donde estaban se encontraron armas de fuego, dinamita, así como drogas. 

"Esta banda se dedicaba al tema de la extorsión, sicariato y robo agravado. Se dedicaban a extorsionar a las personas a través de expresiones de amenaza como dejándoles dinamita y mensajes por WhatsApp para lograr el cobro de cupos", expresó Jorge Mendoza Espinoza, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Ate Santa Anita, a RPP.

El jefe policial también comentó que Morales Salinas, conocido con el alias de 'Yajaira', estaría implicado en la muerte de dos policías que se enfrentaron con delincuentes en Huaycán, hecho sucedido en febrero del año pasado.

Agentes de la Policía Nacional continuarán con las investigaciones para conocer si es que estos detenidos estarían vinculados con otros hechos delictivos.

La PNP presentó a los cinco detenidos que serían miembros de una banda criminal.
La PNP presentó a los cinco detenidos que serían miembros de una banda criminal. | Fuente: Policía Nacional
Te recomendamos
Informes RPP

6 años de la deflagración de Villa El Salvador y los damnificados siguen exigiendo justicia

Un 23 de enero ocurrió una deflagración de gas ocurrida en el distrito limeño de Villa El Salvador, uno de los accidentes urbanos más graves registrados en la capital, que dejó 34 personas fallecidas y más de 50 heridos con quemaduras severas. A la fecha, los damnificados continúan exigiendo justicia y responsabilidades.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Policía Nacional Ate Huaycán

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA