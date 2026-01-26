Ate: Policía Nacional capturó a cinco presuntos extorsionadores que operaban en la zona de Huaycán

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cinco presuntos extorsionadores el último fin de semana tras un operativo en la asociación Los frutales de Gloria Alta, en el distrito de Ate, en la provincia de Lima.

Estos sujetos se dedicarían a atacar negocios y obras de construcción en la zona de Huaycán para exigirles a pagar cupos.

Los intervenidos fueron identificados como Benjamín Molina Pérez, Paul Machacuay, Gerald Rodríguez Llerena, Esmeralda Eugenia Suazo y Anthony Morales Salinas, quienes integrían la banda criminal llamada 'Los remanentes de los malditos de Huaycán'.

Según las autoridades, en el inmueble donde estaban se encontraron armas de fuego, dinamita, así como drogas.

"Esta banda se dedicaba al tema de la extorsión, sicariato y robo agravado. Se dedicaban a extorsionar a las personas a través de expresiones de amenaza como dejándoles dinamita y mensajes por WhatsApp para lograr el cobro de cupos", expresó Jorge Mendoza Espinoza, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Ate Santa Anita, a RPP.

El jefe policial también comentó que Morales Salinas, conocido con el alias de 'Yajaira', estaría implicado en la muerte de dos policías que se enfrentaron con delincuentes en Huaycán, hecho sucedido en febrero del año pasado.

Agentes de la Policía Nacional continuarán con las investigaciones para conocer si es que estos detenidos estarían vinculados con otros hechos delictivos.