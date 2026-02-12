San Juan de Lurigancho: La Policía allana taller clandestino e incauta 850 mil dólares falsificados

En el operativo policial se detuvo a tres personas, quienes serían presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Americanos de Zárate'.

La Policía Nacional allanó este miércoles un taller clandestino ubicado en el tercer piso de una vivienda ubicada en la cuadra uno del jirón César Vallejo en San Juan de Lurigancho, donde se encontró 850 mil dólares falsos.

El teniente general Manuel Lozada, director de la Dirincri, informó a los medios de comunicación que este dinero iba a ser distribuido a países como Ecuador y Chile. Asimismo, comentó que en esta intervención se detuvo a tres personas justo cuando estaban en la última fase del proceso de fabricación de esta moneda estadounidense.

Los detenidos fueron identificados como Luis Chapoñan Salazar, Félix Chapoñan Salazar y Santiago Quispedán, presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Americanos de Zárate'.

Lozada explicó que el traslado de los billetes hacia el extranjero se realizaría presuntamente a través de envíos postales y mediante 'burriers', hipótesis sustentada en los registros migratorios de los intervenidos.

Las investigaciones continúan a cargo de la Dirección de la Policía Fiscal para determinar las responsabilidades correspondientes.

