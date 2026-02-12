Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

San Juan de Lurigancho: La Policía allana taller clandestino e incauta 850 mil dólares falsificados

La PNP informó que el dinero iba con destino a Ecuador y Chile.
La PNP informó que el dinero iba con destino a Ecuador y Chile. | Fuente: RPP/Miriam Ccahuana
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

En el operativo policial se detuvo a tres personas, quienes serían presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Americanos de Zárate'.

Lima
00:00 · 01:53

La Policía Nacional allanó este miércoles un taller clandestino ubicado en el tercer piso de una vivienda ubicada en la cuadra uno del jirón César Vallejo en San Juan de Lurigancho, donde se encontró 850 mil dólares falsos. 

El teniente general Manuel Lozada, director de la Dirincri, informó a los medios de comunicación que este dinero iba a ser distribuido a países como Ecuador y Chile. Asimismo, comentó que en esta intervención se detuvo a tres personas justo cuando estaban en la última fase del proceso de fabricación de esta moneda estadounidense. 

Los detenidos fueron identificados como Luis Chapoñan Salazar, Félix Chapoñan Salazar y Santiago Quispedán, presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Americanos de Zárate'.

Lozada explicó que el traslado de los billetes hacia el extranjero se realizaría presuntamente a través de envíos postales y mediante 'burriers', hipótesis sustentada en los registros migratorios de los intervenidos. 

Las investigaciones continúan a cargo de la Dirección de la Policía Fiscal para determinar las responsabilidades correspondientes.

Así encontraron los policías los billetes falsificados.
Así encontraron los policías los billetes falsificados. | Fuente: RPP/Miriam Ccahuana
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
San Juan de Lurigancho Policía Nacional PNP

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA