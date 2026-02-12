Encuentran cuatro fetos abandonados dentro de un balde en SMP: PNP investiga el caso

El hallazgo fue realizado por personal de recojo de residuos sólidos de la Municipalidad del distrito. | Fuente: SMP / Referencial

La Policía Nacional inició investigaciones tras hallar cuatro fetos humanos dentro de un balde de pintura en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Según fuentes policiales consultadas por RPP, el balde con los restos fue hallado por personal de recojo de residuos sólidos de la Municipalidad del distrito, mientras realizan su jornada de trabajo en el jirón Juan Tobías Meyer.

PNP investiga el caso

Al percatarse del contenido del recipiente, el personal de recojo de residuos sólidos de la comuna dio aviso de inmediato a la PNP.

Posteriormente, los efectivos llegaron a la zona y, al identificar que se trataban de restos humanos, aislaron el área e informaron al Ministerio Público y a la unidad policial especializada para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.