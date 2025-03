Colegio particular de Comas no iniciará clases presenciales debido a amenazas de extorsionadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Diversos colegios particulares han iniciado este lunes sus clases escolares; sin embargo, varios de estos centros educativos parecen haberse convertido en los nuevos blancos de los extorsionadores.

Esta situación es la que vive el personal docente, alumnos y padres de familia de la Institución Educativa Privada San Vicente de Comas, que, en los dos últimos meses, han recibido mensajes intimidatorios de criminales que, incluso, semanas atrás, dejaron un artefacto explosivo en el local que pudo ser desactivado a tiempo. Debido a esta situación, las autoridades del plantel han decidido realizar clases de modo virtual para no exponer a su comunidad educativa.

Según indicó una de las madres de familia a RPP, los mensajes extorsivos llegaron a través de los grupos de WhatsApp de los padres de los estudiantes. Además, el director del centro educativo habría recibido otros en los que le exigen un pago de más de S/100 mil y S/200 semanales para no atentar contra la institución.

"[La amenaza] es contra todos. El mensaje ha llegado a través de los grupos de WhatsApp […] y hemos podido ver algo amenazante que no va solo contra el colegio sino también contra los padres y nuestros hijos, que todos los días vienen. Mi hija de cuarto año de secundaria está atemorizada, incluso me dice ‘pero cómo voy a ir, ¿y si me pasa algo?', señaló la madre de familia.

"El director nos ha dicho que ha llamado al Mininter, al Minedu, que está apoyando la Policía, pero no se garantiza la total seguridad", agregó.

Más de 1200 estudiantes perjudicados sin clases presenciales

El colegio San Vicente tiene un promedio de 1200 estudiantes repartidos en los niveles inicial, primaria y secundaria que no saben cuándo podrán tener clases presenciales, pues la amenaza contra el plantel es patente.

"El director nos ha dicho que, por el momento, no hay una fecha de hasta cuándo será la virtualidad, porque esto va a entrar en investigación, pero sí, por el momento, transitoriamente, van a ser las clases virtuales. Inicial sí no va a tener clases, en lo que son alumnos de 3 y 4 años, hasta el mes de abril, por lo menos", indicó la madre de familia.

"La verdad, también estamos atemorizados, porque imagínese que nos pase también a nosotros algo, a nuestros hijos [...] Lo que pedimos es el apoyo de la Policía, del Ejército y de todas las autoridades de acá, locales, de la municipalidad, de mayor serenazgo, mayor control", añadió.

Cabe resaltar que esta mañana se registró un cordón policial con varios agentes de las unidades especiales que resguardaban el plantel. El jefe policial de la zona, en declaraciones TV Perú, indicó que esto es parte de un plan a propósito del inicio de las clases escolares, pues no sería la única institución educativa que ha recibido amenazas.

"Nosotros, como primer nivel preventivo, estamos coberturando 236 colegios particulares y 166 estatales, que a partir de la fecha están funcionando. Por disposición de mi comando, estamos cubriendo los servicios, por la mañana, a la hora de ingreso, y en las tardes”, indicó.

“Se ha instalado un cuaderno de contacto ciudadano, en donde el personal policial, en horas de la mañana, la tarde y la noche viene rondando estos colegios y registrándose. Tenemos disposiciones claras de nuestro comando de brindar todo el apoyo que se necesite y brindar seguridad, y darle tranquilidad a la población", aseveró.

Por su parte, los padres de familia del colegio San Vicente indicaron que hoy, a las 8pm., realizarán una vigilia en el frontis del plantel exigiendo que la presidenta Dina Boluarte y las instituciones estatales desplieguen un mayor esfuerzo para revertir esta situación.

"El día de hoy, nos tenemos que apersonar acá todos los padres. Hacemos un llamado a todos los padres, desde inicial hasta secundaria, para hacer la vigilia hoy por la seguridad de nuestros hijos, de nosotros mismos y de la institución educativa. No podemos permitir que esta extorsión genere más miedo y temor en la familia educativa", concluyó la madre de familia.