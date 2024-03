'Cristo Cholo' pide que tradicional escenificación del vía crucis sea declarado como patrimonio cultural

El actor Mario Valencia, mejor conocido como el ‘Cristo Cholo’, pidió que el evento que realiza cada año en Semana Santa, como es el bautizo y vía crucis de Jesucristo, sea declarado como patrimonio cultural de los eventos religiosos y costumbres del Perú.

Esto, a fin de evitar inconvenientes como el que sucedió hace unos días con la Municipalidad de Lima tras revelarse que una funcionaria solicitó el pago de más de 3 000 soles para que se le permita escenificar la Pasión de Cristo durante estos días de celebración religiosa.

“He dejado una solicitud [en el Congreso] para que al ‘Cristo Cholo’ y al grupo de teatro Enmanuel lo consideren como patrimonio cultural de los eventos religiosos y costumbres del Perú, justamente para evitar estos problemas que sucedieron y para que haya una partida para poder desarrollarme de la mejor manera”, indicó Valencia en el programa Conexión de RPP.

Asimismo, indicó que tras superarse este inconveniente y lograr el permiso para llevar a cabo la mencionada escenificación en el cerro San Cristóbal, pudo conversar con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien le prometió más apoyo para estas actividades.

Mario Valencia, quien escenifica desde hace 46 años el bautizo y vía crucis de Jesús en Semana Santa, aseguró que no percibe por este acto ningún beneficio económico.

“Yo no le cobro un sol a nadie por hacer esta obra, lo hago por amor, por fe, por devoción y me entrego al Perú y al mundo entero sin pedir nada a nadie. Yo, en este momento, no tengo ni un sol para comprarme un pan, tengo que preocuparme por los alimentos de los que están detrás de mí, por los que actúan en el grupo de teatro Enmanuel, tengo que brindarles su almuerzo, comida y movilidad”, manifestó.

Municipalidad de Lima autoriza que se realice tradicional recorrido en cerro San Cristóbal

El pasado 25 de marzo, la Municipalidad de Lima concedió la autorización a Mario Valencia, conocido como el ‘Cristo Cholo’, para que lleve a cabo la tradicional escenificación del bautizo y Vía Crucis de Jesús durante el Jueves y Viernes Santo, sin tener que pagar el alto monto que se le había solicitado en un inicio.

“La Municipalidad de Lima se disculpa con el señor Mario Valencia, quien escenifica la Pasión de Cristo en el cerro San Cristóbal, por error de una exfuncionaria que impedía este tradicional recorrido”, indicó la MML en un comunicado.

En ese sentido, la comuna garantizó la seguridad de los actores, así como de los devotos que acompañarán la escena, las que se realizarán en el río Rímac y el cerro San Cristóbal.

“La MML invita a la población limeña a participar en esta actividad popular que contribuye a la devoción a la Pasión de Cristo”, apuntó.