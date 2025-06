Fallas en distribución de combustible, cancelación de vuelos y largas filas en segundo día de nuevo aeropuerto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez abrió oficialmente sus puertas al público ayer, domingo, con vuelos programados a partir de la 1 pm. y tras un periodo de marcha blanca que inició el pasado 15 de mayo.

La apertura del nuevo terminal aéreo trajo consigo la presencia de una gran cantidad de usuarios que se aprestaban a abordar sus aerolíneas y que trataban de ubicarse en las nuevas instalaciones, es decir, lo que podría esperarse con la inauguración. No obstante, este lunes, en el segundo día de operaciones, diversos eventos decantaron en perjuicios para los pasajeros.

¿Qué fue lo que pasó? RPP estuvo en el nuevo terminal aéreo desde tempranas horas de la mañana reportando estas incidencias y el Rotafono recibió una serie de denuncias de usuarios por retrasos en sus vuelos. Este es el resumen de lo ocurrido.

Fallas en distribución de combustible, cancelación de vuelos y largas filas esperando soluciones

Durante la mañana, el Rotafono de RPP recibió denuncias de pasajeros a bordo de sus aeronaves, que reportaban que llevaban varias horas a la espera de suministro de combustible para salir a sus destinos. Esta situación ocurrió en vuelos de Lima a Arequipa, de Lima a Juliaca y de Lima a Cajamarca.

"Más de dos horas en el avión esperando que recargue combustible. Hasta ahora no se soluciona el problema. Y nos dicen que igual es con varias otras aerolíneas", indicó Kelly Velásquez, una usuaria que iba con destino a Arequipa.

"Lo único que nos ha informado los tripulantes de cabina es que ellos están esperando a que el avión pueda abastecer de combustible, pero parece que no llega a la cisterna o de donde tienen que hacer el llenado", agregó.

Por su parte, María Alejandra Bodero, pasajera a bordo del avión rumbo a Juliaca, indicó que se encontraba con su esposo y que el vuelo estaba previsto para salir a las 7:00 a. m.

"Nadie dice nada, estamos en el avión desde esa hora. Hasta cambio de tripulación por protocolo hubo", indicó con molestia.

Ante esta situación, RPP conversó con Rocío Espinoza, gerente de Comunicaciones de Lima Airport Partners (LAP), empresa concesionaria del nuevo aeropuerto, quien señaló que el problema no era un desabastecimiento de combustible, sino su distribución.

"Primero, disculpas para los pasajeros que nos pueden estar escuchando en estos momentos. Lo que ha pasado no es un desabastecimiento de combustible, combustible hay, lo que no hay, y sí es verdad, es la correcta distribución", dijo en Ampliación de Noticias.

“Ahorita justamente tenemos una reunión con la Dirección General de Aeronáutica Civil para que permita que cierto tipo de transporte pueda acercar el combustible a las aeronaves, que son temas que se van presentando también en una operación real y que queremos solucionarlo lo más pronto con la autoridad para tener ese permiso y poder agilizar los flujos”, agregó.

La funcionaria indicó que desconocía cuántas aeronaves se encontraban afectadas por la situación, pero resaltó que no se trataba de la totalidad.

"No tengo el dato exacto, pero no son la totalidad de los vuelos, porque sí hay un proceso de distribución, tenemos lo regular. Lo que está faltando es para algunos puntos donde no estamos llegando y necesitamos esta otra facilidad de transporte que, normalmente, usamos un tipo de carretas donde nosotros llevamos el combustible y eso se tiene que aprobar. Así que estamos viendo la solución con la autoridad para acelerar este tema", resaltó.

Con el pasar de las horas, los usuarios confirmaron a RPP que los vuelos con destino a Arequipa y Juliaca llegaron a salir, pero con tres y cinco horas de retraso, respectivamente.

No obstante, el vuelo de Lima a Cajamarca fue cancelado pese a la larga espera. Según indicaron los pasajeros, el piloto les dijo que debían bajarse de la aeronave porque venía otro avión con una salida internacional programada.

Una de las pasajeras afectadas contó a RPP que, luego de más de tres horas en el avión, solo les dieron una barra energética y les dijeron que hagan una fila para que les reprogramen el vuelo. Además, según dijo, les dieron distintas explicaciones sobre la demora.

"[Primero], la tripulación, luego fue el llenado de combustible y que el avión no podía estar más de dos horas esperando y que ya no podía salir. Esos son los tres puntos [que nos dijeron]. Luego que se suspende automáticamente el vuelo. Ellos se lavan las manos y [dicen] que es culpa del aeropuerto. Eso nos dijo el piloto, así de simple”, indicó al tiempo que se aprestaba a hacer una larga fila a la espera de una reprogramación.

Sin embargo, este no fue el único vuelo cancelado en esta jornada. RPP pudo conocer que se suspendieron otros dos: uno rumbo a Ayacucho y otro con destino a Trujillo. Respecto al primero, según reportaron usuarios, les indicaron que debían abordar otro que recién sale mañana, martes, a las 4pm.

En cuanto al vuelo Lima-Trujillo, el usuario Enrique Carrillo indicó al Rotafono que este tenía su salida programada para las 10:25 am., pero que no había podido despegar por supuestos problemas en el terminal aéreo de La Libertad, y que personal de la aerolínea Latam les indicaron a los pasajeros que debían bajarse.

“Dicen que el problema es en Trujillo, pero creemos que el problema es en el aeropuerto Jorge Chávez. No hay opción de viajar a Trujillo hoy”, aseveró.

No obstante, otra usuaria de este vuelo indicó que no les dieron "ningún motivo" de la cancelación, luego de tres horas esperando una solución a bordo.

"Luego nos han dicho: ‘¿saben qué?, se canceló el vuelo, bájense y vayan al counter uno, counter dos, counter tres, counter cuatro, que ahí les van a ayudar a reprogramar. Hemos venido acá, todos estamos esperando que nos ayuden y lo único que nos dicen es: ‘ingresen a internet, ingresen a su celular y ahí reprogramen’. O sea, prácticamente, por las puras. Ahorita estamos esperando a ver qué solución se les ocurre darnos", señaló a RPP mientras hacía la fila.

Asimismo, enfatizó que ya no había vuelos para este lunes, por lo que debían esperar hasta mañana para partir a sus destinos. Además, resaltó que la empresa no quería hacerse cargo de los costos que representa quedarse varados un día en Lima.

"Entramos a ver la página y hoy día ya no hay vuelos, o sea, sería esperar hasta mañana. Acá estoy con toda mi familia. Nosotros hemos viajado a Aruba, estamos de regreso, de Lima a Trujillo. Somos seis en total, y quedarnos aquí hasta el día de mañana, que creo que es a las 4 pm. el próximo vuelo, es un montón de gasto para seis personas, que no estaba destinado y que no se quieren hacer responsables tampoco, ni siquiera con el almuerzo de ahorita", indicó.

Otro pasajero que también era parte de esa tripulación dijo que están reclamando para que la aerolínea se haga responsable de los gastos adicionales que representa esperar hasta mañana, pero que la empresa solo evade su responsabilidad.

"Ahora, nosotros estamos acá reclamando que, por lo menos, ellos reconozcan el costo que genera quedarse un día más, porque están proponiendo para el día de mañana, lo cual las señoritas [que atienden] indican que ellos no van a reconocer nada, aduciendo que la causa sería por un tema del aeropuerto de Trujillo, pero cuando se les pide que acrediten lo dicho, ellos solamente indican de palabras, pero no hay ninguna prueba que acredite que, realmente, el aeropuerto de Trujillo no está permitiendo el aterrizaje", declaró a RPP.

"Entonces, se entiende que es una forma de que ellos quieren evadir su responsabilidad en cuanto al perjuicio causado, porque esto, como comprende, cada quien tiene un programa laboral, una agenda, por lo cual toma un tiempo para poder llegar al destino por distintas razones que cada persona realiza. Yo invoco a que las entidades que regulan este tipo de actos [vean] que los derechos del pasajero, del usuario están siendo atropellados que, por lo menos, tomen cartas en el asunto, porque esto no es de hoy día, esto se está dando ya de manera cotidiana y lo que queremos es que, por lo menos, reconozcan nuestros costos", remarcó.

Al cierre de esta nota, Lima Airport Partners (LAP) publicó en sus redes sociales que representantes de la concesionaria junto a "la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), las aerolíneas, entre otras autoridades, vienen reuniéndose para abordar el abastecimiento de combustible en el nuevo terminal".

"Se espera tener soluciones el día de hoy para garantizar así las operaciones y seguridad de pasajeros", puntualizaron.

AETAI dice que suministro de combustible "se ha visto sobrepasado"

Por su parte, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) indicó en un comunicado que el balance del primer día de operaciones del nuevo aeropuerto revela que "se necesita trabajar en la agilidad de los procesos migratorios y los controles de seguridad que se están viendo saturados en los momentos de mayor afluencia, impactando directamente en los tiempos programados con el que cuentan los pasajeros”.

Asimismo, señaló que el suministro de combustible "se ha visto sobrepasado ante la simultaneidad de las operaciones", lo que generó retrasos y cancelaciones de vuelos.

"El servicio que debería ser suministrado de forma eficiente y dinámica se ha visto sobrepasado ante la simultaneidad de las operaciones en la nueva terminal, lo que ha ocasionado retrasos de hasta tres (03) horas de varios vuelos y cancelaciones”, detalló la asociación.

"Las aerolíneas hacen un llamado al administrador aeroportuario para tomar medidas urgentes que permitan optimizar los procesos operativos y garantizar que la nueva terminal cumpla con los estándares de calidad y eficiencia que los pasajeros merecen", agregó.