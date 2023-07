Falleció mujer que recibió una bala perdida durante secuestro frustrado de empresaria en Los Olivos

Lima Fallece mujer que recibió una bala perdida durante secuestro frustrado de empresaria en Los Olivos

Martha Flores Fierro (54), quien se encontraba en estado “delicado” de salud luego de ser alcanzada por una bala perdida durante un operativo policial —en donde se frustró el secuestro a una empresaria en Los Olivos—, falleció en el hospital Arzobispo Loayza, confirmó su hija a RPP Noticias.

Su hija Marjorie indicó que el deceso se produjo alrededor de la seis de la tarde y ya se encuentra en el hospital para realizar los trámites respectivos.

En ese sentido, pidio justicia por su madre ya que denunció el poco apoyo de las autoridades durante el mes que Martha permaneció hospitalizada.

"Hoy vinieron los policias en menos de una hora, ese día la dejaron botada. Condecoraron por un secuestro, pero dejaron a una mujer entre la vida y la muerte", dijo a RPP.

Denuncia lentitud en investigaciones

Asimismo, sostuvo que en el hospital ingresó un médico legista, pero ello debería ocurrir en la morgue y por eso cuestionó el manejo de las autoridades con el caso de su madre.

"Lo único que me dijeron a mí es que acá tendrá que venir solo la fiscalía para dar el visto bueno y llevársela a la morgue, pero no el médico legista".

En ese sentido, señaló que el Ministerio del Interior debe hacerse cargo de las investigaciones ya que hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta. Agregó que el Ministerio de la Mujer solo se apersonó una vez al hospital cuando se supo del caso de Martha Flores.

Recordemos que el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Romero, había señalado que las investigaciones ya iniciadas determinarán cómo resultó herida Martha Flores Fierro (54).

“El último reporte que he tenido es que la Policía ya ha hecho el contacto, eso es lo que me han informado. Está un poco delicada (la señora), pero la atención me ha indicado que está en forma permanente. Acá lo único que queda es esperar el resultado de las investigaciones, las pericias, como corresponden; y eso determinará qué es lo que pasó”, añadió.

El caso de Martha Flores

Martha Flores Fierro salió por la mañana como cualquier día comprar el pan para la casa. El temor por la inseguridad y la delincuencia estaba presente, pero -como cualquier ciudadano- no esperaba ser víctima de un impacto de bala perdida luego del tiroteo que ocurrió en el secuestro frustrado en el distrito limeño de Los Olivos.

La mujer de 54 cayó tendida en el suelo en la calle Antonio Raymondi. Vecinos llegaron a auxiliarla mientras el charco de sangre yacía sobre su cuerpo, mientras que, al otro lado, la Policía rescataba a otra madre de familia que iba a ser secuestrada por un grupo de delincuentes.

El doctor Carlos Otiniano, director general del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, explicó el 26 de junio que la bala que recibió la mujer fue a nivel del tórax, afectando órganos vitales de toda la parte del abdomen superior, en el hígado, páncreas, yeyuno e, incluso, la vena cava. Esto -precisó- le da una "condición crítica" a la paciente de 54 años.

El hecho ocurrió durante una intervención policial en el distrito limeño de Los Olivos. La Policía persiguió un auto en donde se encontraba una madre de familia que había sido secuestrada en la puerta de su colegio.

Con disparos y a alta velocidad, la policía logró que el auto se detuviera. Los delincuentes, acorralados, frenaron ante la presencia de efectivos policiales: tres hombres fueron reducidos ya que estaban heridos luego del intercambio de disparos en la calle José Santos Chocano.