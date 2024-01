Vecinos de Huarochirí solicitan al Gobierno ejecutar obras de prevención ante llegada de Fenómeno El Niño: "Estamos cansados de promesas"

Los vecinos de la asociación “El Paraíso del Valle”, en el distrito de San Antonio de Jicamarca, en la provincia de Huarochirí, solicitan al Gobierno ejecutar obras de prevención ante la llegada del Fenómeno El Niño, ya que temen que pueda ocurrir alguna tragedia.

En marzo de 2023, un huaico arrasó con las viviendas de material noble que hay en esta zona de Huarochirí. Muchas de ellas quedaron inundadas y otras destruidas, por lo que temen que la situación se vuelva a repetir por las lluvias, que se presentan en esta temporada del año.

Un equipo de RPP constató que hay un canal de tierra, que sirve de pista, denominado la calle Los Pericos, por donde pasó el huaico, hace un año, y arrasó con todo. Producto de esto, quedó un desmonte acumulado en la zona alta y las autoridades de Huarochirí no han hecho nada al respecto.

Los vecinos de la asociación “El Paraíso del Valle” pidieron al Ejecutivo que se manden maquinaria especializada en trabajos de descolmatación y limpieza. Asimismo, afirmaron que no se han realizado trabajos de prevención en la zona ante la llegada del Fenómeno el Niño, por lo que se sienten “abandonados por el Estado”.

“Prácticamente no hemos recibido ayuda. Siempre han venido a decir que nos van a apoyar y aún no hemos recibido nada. Lo que tememos todos los vecinos es que vuelvan las lluvias y nuevamente arrasen con nuestros hogares. Recién estamos reconstruyendo las casas. Además, la municipalidad poco o casi nada ha hecho. Solo nos han entregado toldos, frazadas y camitas. ¿Dónde está el ministerio de Vivienda? ¿Dónde está el ministerio de Inclusión social? También nos prometieron un bono y no llegó nada de eso”, dijo Claudia Sanchez Gamboa, vecina del sector, dijo a RPP.

“Los vecinos estamos cansados de promesas y que esperen a última hora a que pase el huaico y otra vez arasen con nuestras humildes viviendas”, agregó la madre de familia, denunciando falta de atención por parte del gobierno.

Denunciaron que Municipalidad de Huarochirí no los ayuda

La vecina de este sector, Claudia Sánchez, indicó que el Ministerio de Vivienda no les ha planteado la propuesta de reubicarlos. Además, denunció que la Municipalidad de Huarochirí les dijo que “no hay presupuesto para tratar el cauce natural”.

“Hasta el momento, el ministerio de Vivienda no nos ha venido a decir de qué manera podemos organizarnos. Y de parte de la municipalidad, nos dicen que no hay presupuesto para tratar el cauce natural. Y ellos dicen que no tienen dinero. Solo nos dicen que nos agrupemos y pongamos nuestros sacos de arena”, dijo la residente de la zona.

Claudia Sánchez señaló que los vecinos están pidiendo que el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Huarochirí hagan su trabajo y que solo les den respuestas negativas. Además, sostuvo que para ellos es difícil recuperarse debido a que nos cuenta con recursos económicos.

“No podemos recuperarnos. Si la economía antes estaba escasa, ahora está mucho peor. Queremos que la municipalidad haga su trabajo y no solo nos responda que no hay dinero. Necesitamos ayuda”, reclamó.