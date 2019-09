“La doctora dijo que los latidos eran bajitos, y que igual morirá”: El relato de la madre del bebé declarado muerto por error

Samick Bernui y su esposa Laura Argomedo contaron su testimonio a RPP Noticias. | Fuente: Captura de Facebook

Los padres del bebé declarado muerto por error en un hospital de Puente Piedra el pasado 18 de septiembre denunciaron graves negligencias desde que acudieron al establecimiento Carlos Lanfranco La Hoz.

Laura Argomedo, madre, sostuvo que después de dar a luz en el Centro de Salud Materno Infantil Santa Rosa el miércoles pasado, fue enviada en un vehículo del serenazgo al hospital Lanfranco por el estado prematuro del bebé, que nació con 780 gramos.

Argomedo cuenta que una enfermera de nombre Jessica acompañó a la familia hasta el hospital Lanfranco y dejó al bebé en manos de pediatría. Al salir, la enfermera reprodujo el mensaje de la pediatra que había decretado la muerte del bebé.

“Le pegunto a la señorita Jessica, y ella responde que según la doctora, los latidos son muy bajitos y que igual se va a morir, ya lo había declarado muerto la pediatra. La doctora lo dio por muerto a mi hijito estando en vida. Yo, pensando en eso, no pedí ver a mi bebé, yo también necesitaba atención”, dijo.

Laura asegura que la pediatra en ningún momento se le acercó para comunicarle el deceso del bebé, a pesar de que daba vueltas por las instalaciones del hospital mientras ella estaba en su silla de ruedas, totalmente devastada.





🔴 #DirectoEnDirecto | Padres del bebé que fue declarado muerto por error y que pasó 10 horas en mortuorio, se pronuncian en #Encendidos. Publicado por RPP Noticias en Lunes, 23 de septiembre de 2019

"No puede hacer el levantamiento del cadáver porque está vivo"



De acuerdo con lo que cuenta la madre, la enfermera la hablaba de que debía hacer el trámite para sacar la orden de defunción, que no podía hacer nada más, porque el caso ya estaba en manos de pediatría, y la doctora ya había dicho que el bebé iba a fallecer.

A las 5 de la mañana del jueves, un día después del parto, fue despertada por el personal médico para que recibiera un antibiótico. Le dijeron que el bebé debía ir a la morgue de Lima, y expuso su caso a un policía.

“El policía llama a la fiscal, la fiscal llega a las 10 de la mañana, llega con el director del hospital y con un montón de gente, lo primero que dice es que retiren a todas los que estaban a mi lado. Me dice el fiscal, que no puede hacer el levantamiento del cuerpo porque está vivo. Entré en llanto, no lo podía creer, eran como las 10:30 de la mañana”, explicó.

El bebé había estado durante 10 horas en el mortuorio y cuando la fiscal oyó su llanto frágil ordenó que sea atendido con prontitud. Según la madre, el bebé tenía heridas en la espalda y un moretón en el pecho por la presión que le hicieron para reanimarlo.

Investigación en marcha

El padre del bebé, Samick Bernui, quien estuvo acompañando a su esposa, salió un momento del hospital y recibió la llamada del área de comunicaciones y le pidieron con urgencia que regrese sin explicarles el motivo.

"La médico pediatra que lo dio por muerto se llama Flor Núñez Bringa, es jefa de Cuidados Intensivos de todos los bebés prematuros de Neonatologia. Prácticamente esa doctora lo ha matado al bebé", dijo.

El viernes por la mañana, el bebé ya se encontraba en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN). Una doctora comunicó a los padres que el bebé estaba muy delicado, pero que harían lo posible para que pudiera vivir.

"Le pregunto: Sea sincero ¿del 1 al 100% cuanto hay de probabilidades para que sobreviva? (Me responde:) El bebé va a sobrevivir pero con secuelas de enfermedad (...) el bebé ha llegado mal de allá", señaló Bernui.

Ese mismo día, el Hospital del Niño certificó por segunda vez la muerte del bebé.

SUSALUD abrió una investigación administrativa e instó al director del hospital Lanfranco a que ponga a disposición de la secretaria técnica de procesos disciplinarios al personal que atendió al paciente.