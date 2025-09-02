Últimas Noticias
Dictan siete meses de prisión preventiva para sujeto que fue captado robando una vivienda en Lince

El Ministerio Público confirmó esta disposición en el marco de la incoación de proceso inmediato obtenida por el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Penal de San Isidro-Lince.
El Ministerio Público confirmó esta disposición en el marco de la incoación de proceso inmediato obtenida por el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Penal de San Isidro-Lince. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Julio Pajuelo Gil es investigado por el presunto delito de hurto agravado tras haber sido capturado infraganti cuando ingresó a robar a un departamento en la Av. José Gálvez.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva para Julio Pajuelo Gil, hombre que fue captado robando al interior de una vivienda de la cuadra 22 de la Av. José Gálvez, en Lince, y que es investigado por el presunto delito de hurto agravado.

El Ministerio Público confirmó esta disposición en el marco de la incoación de proceso inmediato obtenida por el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Penal de San Isidro-Lince, a cargo del fiscal provincial Diego Mauricio Torres.

"La medida contra el imputado se cumplirá mientras se programe la audiencia de juicio inmediato que busca dar celeridad al caso y obtener una pronta sentencia", indicaron.

La noche del último sábado, Pajuelo Gil fingió ser inquilino para irrumpir en el predio y, posteriormente, acceder a uno de los departamentos; según se aprecia en las imágenes de las cámaras de seguridad a las que RPP tuvo acceso.

El ladrón rebuscó diversos ambientes y empezó a recopilar objetos de valor en bolsas, cuando de pronto la propietaria regresó a su casa.

La mujer entró junto con su hija y ambas hallaron todo desordenado, por lo que comenzaron a revisar los cuartos, hasta que se encontraron cara a cara con el ladrón en la sala del domicilio.

Familia se enfrentó a ladrón

Si bien en un primer momento, Pajuelo intentó atacar a la pareja de la mujer con un arma blanca, este acabó huyendo del domicilio, como se observa en las imágenes de videovigilancia.

Gracias a la rápida intervención de la familia, se supo que el ladrón de 41 años no logró llevarse nada de la vivienda, siendo posteriormente capturado por la Policía y el Serenazgo del distrito, y trasladado a la comisaría de Lince.

"Con la cólera como se dieron las cosas, cómo nosotros hemos visto a mi hermana prácticamente verse cara a cara con el delincuente, la rabia pudo más y lo hemos intervenido. Claro, después hemos tenido el apoyo del Serenazgo y la Policía", indicó el hermano de la propietaria.

